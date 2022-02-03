內地電影春節檔首日票房不及預期　刷新紀錄靠「史上票價最貴」？

統計數據顯示，截至2月3日早上，2022春節檔總票房已突破28億元（人民幣．下同），預估將會超過80億元，有望再度創歷史新高。其中《長津湖之水門橋》獨領風騷，票房已超過12億元，並打破過去3年春節檔劇情片累計票房記錄。

內地傳媒報道，總票房能夠刷新紀錄的其中一個原因，就是電影票價暴漲，今年更是「史上票價最貴」。另一方面，檔期效應也在不斷增強。

但值得一提是，春節檔首日（大年初一）的票房僅得14.43億元，不及2021年同期的16.93億元，且2566萬名觀影人數，亦較2021年同期的3446萬人驟降。



2022年大年初一全國平均票價高達58.7元，較2021年的40.3元大幅增長45.6%。（視覺中國）

報道指出，2022年大年初一全國平均票價高達58.7元，較2021年的40.3元大幅增長45.6%，是自2018年春節檔以來漲幅最大的一次。在北京、上海等一線城市的影院，單場IMAX 2D的票價甚至要179元，在中部地級市影院，場均也不低於50元。而截至2月2日中午，總出票為3664.1萬張，平均票價為59.3元。其中《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》、《四海》、《奇跡 · 笨小孩》、《熊出沒 · 重返地球》和《狙擊手》的平均票價，分別為63元、55.6元、59.5元、58.6元、57元和54.7元。

報道認為，近幾年消費水平提升，一定程度上拉動電影票價上漲。另一方面，片方給到電影院的發行價也有小幅上漲。更重要是，受供需關係影響，節假日的觀眾大幅增長，春節檔又是看電影高峰時期。由於春節檔容量足夠大，每年的電影大片都會在這短短七日內進行「廝殺」，變成假日驅動電影消費，檔期效應逐年增強。

報道並提到，在去年假日檔期票房對中國電影的貢獻率接近7成，反映影片上映檔期愈來愈依賴全年中的假日，不論是春節、國慶假，還是悠長的暑期、賀歲檔，在假期去看電影已經成為一種常見的娛樂消費方式。其次，在後疫情時代，電影檔期變動成為常態，小片隨時定檔、檔期體量與影片體量也愈來愈配位。