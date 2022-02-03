春節檔票房火爆未能受惠　內地部分戲院因疫情停業面臨結業危機

內地電影春節檔票房火爆，可是部分因疫情而停業的戲院卻未能受惠，經營困難。有內地自媒體報道指，有二線城市的戲院甚至面臨結業危機。



《長津湖》的續集《長津湖之水門橋》將成為2022年春節檔期的大嬴家。（視覺中國）

據內地自媒體「娛樂資本論」報道，內地戲院自疫情爆發以來經營困難，春節檔是內地戲院的最重要的檔期之一，不少戲院原本想趁機會衝一次業績來緩解經營危機，卻因為疫情問題而無法開業。

例如天津河北區的戲院因疫情尚未清零，導致不能開業。天津河北區一家戲院的經理表示，他所管理的戲院有7個廳，全職員工的數量經此前裁員後還剩下十幾個，現階段還按照略高於天津市最低工資的標準來發放員工薪資。在未來一兩個月、甚至兩三個月裡，租金、員工等固定支出對戲院現金流來說壓力非常大。

同樣因為停業，浙江一個二線城市的一家縣城戲院則面臨更大的危機。該家戲院的經理表示，在他的本來預計中，加上今年春節檔的收入，起碼能讓戲院在接下來小半年維持收支平衡，但停業卻摧毀這個計劃。他表示，「我真的不知道明年是不是還能撐下去。春節檔停業幾乎等於砍掉了我們全年近一半的流水」。

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報道又指，即使能順利開業，不少戲院也為了求存而對官方政策陽奉陰違。西安的戲院雖然需要按規定將上座率控制在75%以下，但不少戲院並未嚴格遵守這一規定。一家戲院雖然在售票app上顯示維持著75%的上座率，但實際幾乎坐滿了人。有戲院相關人員表示，「我們做了最大化程度的消殺，只要不被查到就行」。

報道指出，西安等地不少戲院的經營者均不滿意官方在抗疫上「一刀切」的做法，質問「低風險為什麼要停業？」有戲院經理表示，「我們也聯合很多兄弟影院提出了不滿甚至抗議」，但得到的回答不是推卸責任就是敷衍。

報道指，戲院從業者認為，為了降低經營風險，內地需建立更細緻的戲院關停準則。小範圍疫情發生的現象時有，但疫情來襲就大範圍「一刀切」要求停業的方法並不妥當。其次，在疫情緩和快兩年後，許多戲院的現金流依舊成問題，仍需官方做出一些扶持，這也應該是「高危行業」所擁有的區別對待。