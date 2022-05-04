為長者設立電競房　河南95後青年斥120萬勢打造「網紅養老院」

來自河南許昌的95後男子樊金林近日成為熱話人物，皆因年紀輕輕的他已經是4間養老院的院長，也是目前國內粉絲最多的養老院院長。他表示，計劃斥資把免費養老院定義為網紅養老院，讓老人們免費入住，同時又特意在院內準備了電競房，提供給渴望了解年輕人的老年人。



據悉，1997年出生的樊金林大學畢業後，在家人支持下開了自己的第一家養老院，目前管理的養老院已達4家。之所以想加入養老行業，源於樊金林祖母的一次摔跤，事後他就想着要乾脆為她開一間養老院，也正因如此，樊在畢業前就把相關證書給考完了。

一次，有名老人由6個子女輪流照顧，其中一子女把老人送到樊金林的養老院後，後者表示希望能長期居住，不過價錢上卻希望進一步商榷，「能不能便宜點，或者讓我為你做點啥也行」。樊金林於是在這個令人心酸的請求下，萌生了創辦免費養老院的想法。

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現時，樊金林的網絡賬號粉絲量已突破200萬，賬號會時常更新一些老人的日常，還有與老人共同拍的段子，引起不少關注。未來，他還打算斥資120萬元人民幣建造第5間免費養老院，並把免費養老院定義為網紅養老院，以配合拍一些宣傳、公益類的影片為條件讓老人們免費入住，創造出的流量收益則用於養老院經營上。

值得一提的是，由於了解到很多老年人渴望了解年輕人的東西，樊金林還專門準備了一間電競房，該房將設置10部電腦，一個投影儀以及一個水吧，讓老人們能學習年輕人的玩意，也住得更加快樂。