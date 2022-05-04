鄭州富士康高速路口搶人才、新員工獎8500元　目前已因疫情停招

河南鄭州處於新一波疫情的陰霾下之際，富士康鄭州廠區近日被曝大舉招工，除了在高速路口搶人，新員工獎更可達8500元（人民幣．下同）。



據《中國證券報》報道，自5月2日起，鄭州富士康iDPBG事業群合夥人火熱開招，返費模式最高8500元。求職者在職不少於90天且有效出勤滿55天，可以領到8000元獎金，推薦人可領取500元獎金。這相比於4月27日6500元的獎金提高了30.77%。資料顯示，富士康iDPBG事業群主要負責蘋果手機組裝，而富士康鄭州廠區為蘋果iPhone最大組裝地點，屬富士康組裝蘋果產品的主力廠區。

獎金標準。（鄭州富士康）

除此之外，iDPBG首次在高速口建立接駁點作「點對點」招募。鄭州富士康iDPBG事業群稱，公司全體同仁疫情期間在各級政府的指揮部署下嚴守防疫政策，落實防控措施，取得階段性防疫成果，而為滿足招募需求，保障企業生產穩步進行，招募全流程嚴格落實防疫措施、嚴防輸入，在保障防疫安全基礎上，有序進行人力招募。iDPBG高速口接駁點「點對點」招募服務將按計劃持續進行。

報道稱，自3月以來，富士康鄭州廠區訂單持續增加，目前該園區各車間生產線運轉狀況良好，在生產一線有序工作的員工有20萬。

不過周二（3日）晚上，多名鄭州富士康人力招聘工作人員在社交平台表示，鄭州港區富士康周三（4日）起暫停招募。一名鄭州富士康人力資源工作人員周三指出，由於疫情原因，鄭州富士康停止招聘員工，曾報名的員工也不能進入廠區工作。另一人力資源工作人員則表示，預計在下周二（10日）復聘。