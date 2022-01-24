iPhone於內地銷情強勁深圳蘋果門店現人龍　富士康重獎近萬元招工

官媒《中國證券報》23日（周日）報道指，蘋果iPhone在內地銷情強勁，近日深圳的蘋果零售店門外排起長隊。最新報告顯示，在iPhone 13發布後，最近蘋果手機已經連續六周在內地市場銷量和收入方面保持第一。



深圳市南山區益田假日廣場蘋果零售店的門外排起了長隊。（《中國證券報》）

報道指，在深圳南山區益田假日廣場蘋果零售店內的消費者不少，門外也排起了長隊。工作人員表示，由於疫情防控需要，進店需要預約。

此外，在1月14日，富士康鄭州園區iPEBG事業群內部推薦重獎9500元（人民幣，下同）招工，獎金在旺季結束後發放。該事業群專門從事iPhone的機構件和玻璃面板的研發與生產。

另外，在1月20日，從事iPhone組裝的富士康鄭州園區iDPBG事業群也表示，留守員工春節期間出勤激勵獎金最高達3000元。

去年西安有商場出現過百人瘋搶iPhone的場景（點圖放大）：

華泰證券分析稱，iPhone 13系列需求旺盛。產業鏈營收環比增長強勁，鴻海、台積電和臻鼎等公司均在去年12月創下去年最高月度營收紀錄。