90後女生成中國首位聾人律師　錄製手語普法片助失聰者融入社會

來自四川涼山的90後女生譚婷，年幼時因病失去聽力。她原本想成為一名老師，但畢業時偶然得知中國手語律師第一人唐帥正招收聾人做助理，於是她毅然去應聘，為聾人群體出一份力。

經過多年的努力，譚婷最終通過司法考試，即將成為中國首位聾人律師，「聾人群體經歷的，我也經歷着。我更理解他們，這就是我堅持的理由」。



《央視》報道，譚婷8歲時因中耳炎治療不當，失去聽力，原本就讀的學校因不收聾人學生，剛上小學二年級的她被迫輟學。此後的5年間，父母帶她四處求醫，直至13歲時，譚婷才被父母送到特殊教育學校。

重返校園的譚婷明白父母的良苦用心，「當時學習就像是我的救命稻草，也是我再次回到正常社會的唯一方式」。她埋頭苦幹讀書，之後接連跳級兩次，並如願考上重慶師範大學。

讀大學時，譚婷原本想成為一名特殊教育學校的老師，但畢業找工作時，偶然知悉中國手語律師第一人唐帥正招收聾人做助理，她於是決定去應聘。

譚婷與求助的聾人溝通。（新京報）

在律師事務所任職後，譚婷被要求做好聾人委託人和健聽人（聽力健全人）律師之間的橋樑，多年沒有開口說話的她開始練習發音。起初，譚婷每次發聲都感到喉嚨被針拮一樣刺痛；為了練習說話，她在日常生活中都盡可能和別人用語言溝通。經過多年的練習，譚婷已經能和身邊的律師流暢溝通。

譚婷擔任唐帥的助理時，意識到聾人群體在面臨法律問題時常處於「啞巴吃黃連，有苦說不出」的狀態，她希望自己能成為既懂手語又懂法律的專業人才。2017年，譚婷開始準備司法考試，除了請教身邊的律師，她又會觀看授課影片、看書、練題來自學。

不過，譚婷因為失去聽力導致學習進度慢，一段30分鐘的影片，她往往要對着授課影片的字幕反覆觀看，花費3個小時才能看完。從2018年起，譚婷連續報考3年，唯一讓她想放棄的一刻，是2020年考試前一周得知母親被診斷為癌症晚期。

譚婷憶述，當時一度想放棄考試，「但媽媽當時說，你應該為這個社會而活，必須去做一些對這個社會有益的事情」。帶着母親的囑託，譚婷走入考場，含淚完成考試。最終，她通過司法考試，成為全國首位通過司法考試的聾人。

今年，譚婷成為了「寶媽」，也讓她體會到很多聾人父母的不易。由於丈夫同為聾人，孩子晚上哭鬧時他們都聽不到，兩人只能輪流值守，「聽障帶來的不便和無奈，那種感覺我懂，所以我更要為他們出一份力」。

休產假時，譚婷每周都會直播，為聾人群體解答法律糾紛、求職、人際交往等問題。此外，她又錄製了很多手語普法短片，「手語普法視頻能夠讓更多人看到聾人遇到的困境，也有助於聾人打破『壁壘』融入社會」。

值得高興的是，譚婷發現愈來愈多健聽人開始關注自己，不少人被譚婷的經歷所打動，也有人提出想自學手語，幫助身邊的聾人朋友。