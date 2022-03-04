遼寧女患病成「歪臉女孩」　歷經艱辛終成功手術兼通過教資考試

來自遼寧葫蘆島市一村子的女子宏秋心懷做教師的夢想，可是在12歲時，她因患病致面部畸形，被稱為「歪臉女孩」，自此多年來遭遇不少挫折。直到2020年，即23歲時，她終於在好心人的幫助下做了偏頜矯正手術，臉上恢復久違的笑容。近日，宏秋表示，自己經已通過教資面試，開啟新的生活。



宏秋自幼與外公外婆生活。（紫牛新聞）

據紫牛新聞報道，1997年出生的宏秋自幼與外公外婆生活，她常常因牙痛而只用嘴巴一側吃東西，家人一開始不以為意，直到12歲時，宏秋臉部有異，左側漸漸變大，最後變成畸形。

屋漏偏逢連夜雨，原本可做手術矯正的她，卻遇上母親患癌症，急需醫藥費，因此自好犧牲，即使此後在校園中常常被取笑，也只是把委屈藏在心中。後經老師疏導，她得以拋開壓力，專心讀書，並萌生想做老師的念頭。

2016年，宏秋開始大學生活並選了師範專業。在畢業前夕，她幸運地通過了教師資格證的筆試。然而，她卻沒有通過接下來的面試，且身邊的人都通過了，她卻屢試屢敗，這時她才意識到可能是因為臉部問題才沒有通過面試，因此非常難受，甚至一度想放棄，「能賺錢養家就行」。

畢業後，回到家鄉的宏秋有了開設一個簡易課堂，免費給孩子們輔導課程的想法，以彌補心中遺憾。同時，她也開始尋求手術，可是面對對她而言天文數字般高的費用卻束手無策。這時，全國道德模範郭明義伸出援手，其團隊給她捐了10萬元人民幣，還幫其聯繫了專家免費做手術。

2020年6月，宏秋終於成功接受了手術，然後轉入重症監護室。術後第12天，當她再次望向鏡子，彷彿獲得了重生，雖然雙眼皮還有些浮腫，但面部早已不再鼓起，面容恢復正常。後來，甚至有多家網紅公司想邀請宏秋加入，但被一一拒絕，只因她希望踏踏實實、平平凡凡。

去年5月，宏秋再次鼓起勇氣報名參加了教師資格證的面試，並在6月通過，令她欣喜若狂。可是命運再一次開起了玩笑，宏秋的外婆此刻病重，為賺醫藥費，她不得不離開學校的代課崗位，到一家公司從事人力資源工作。

現在已經有了另一半的她對現狀滿意，不過她強調，自己依然沒有放棄當一名老師的夢想，將來一有機會，她還是要當一名老師。