江蘇嬰異物卡喉亡　父稱因無核酸證明拒診　官方否認唯院長遭免職

日前（29日），江蘇睢寧縣一名一歲半男嬰因氣管內有異物，由家人送至睢寧縣人民醫院就診，後經睢寧縣急救醫療站轉診至徐州新健康醫院救治，4月30日晨經搶救無效死亡。



據昨日（4日）報道， 網傳男嬰是因無核酸證明被醫院拒診後身亡，男嬰家長稱，睢寧人民醫院的醫生要有檢測結果才搶救；在等待檢測結果的7、8個小時內，沒有醫生查看男嬰，直到男嬰嘴唇發紫，他無奈發火，院方才為兒子掛上吸氧機。

徐州市及睢寧縣聯合調查組今日（5日）通報，調查發現醫生沒有因無核酸證明而拒診患兒的情況。

徐州新聞辦微博《徐州發布》今日凌晨發布官方通報，徐州市委、市政府及睢寧縣委、縣政府成立了由市縣紀委監委、衛健委、公安等相關部門及醫療專家組成的聯合調查組，深入調查男嬰診療情況。

調查發現，睢寧縣人民醫院於29日晚上8時10分接診男嬰，其姑奶奶自述男嬰誤咽異物，家人從其口中摳出半粒帶殼南瓜子。接診醫生經詢問病史、肺部聽診等檢查，初步判斷為氣管內異物，給予男嬰吸氧、持續監測脈氧等急救措施。

睢寧縣人民醫院考慮到自身救治能力不夠，於當晚9時開具了轉院轉診單，告知男嬰親屬盡快轉診。10時許，接診醫生在與男嬰父親交代病情後處置其他病例，其間，先後於11時55分、30日0時整、1時4分、1時7分、1時19分、1時23分多次向患兒父親電話詢問病情並催促轉院。

睢寧縣人民醫院醫務科於晚上10時2分與徐州新健康醫院總值班室聯繫男嬰轉院事宜。30日凌晨1時8分，男嬰母親撥打120。1時22分，睢寧縣急救醫療站120救護車趕到縣人民醫院，2時30分到達徐州新健康醫院搶救室。

徐州新健康醫院值班醫生檢查男嬰，開放靜脈通道、給予吸氧、心電監護處置以及CT、血常規等輔助檢查。 3時47分，患兒突然出現呼吸暫停，醫院立即實施心肺復蘇等搶救措施，並組織專家會診。4時56分，患兒因搶救無效死亡。

睢寧縣人民醫院建院於1949年，是睢寧第一家公立醫療機構。在2019年被國家衛健委認定達到縣級醫院綜合服務能力推薦標準。在2020年成功轉設成為三級綜合醫院。（醫院官網）

調查表明，睢寧縣人民醫院接診後，在男嬰未有核酸檢測結果報告情況下，進行了急診處置，並及時開具了轉院轉診單；期間，4月29日晚上8時22分對男嬰及其姑奶奶做了核酸採樣，在就診、接診、轉診過程中，睢寧縣人民醫院和徐州新健康醫院均未要求其提供核酸檢測結果。

調查發現，睢寧縣人民醫院在對男嬰的診療過程中首診負責制落實不嚴格、未及時採取相關檢查進一步明確診斷，與親屬溝通交流不充分、沒有充分告知男嬰病情及可能產生的嚴重後果；在轉診過程中，存在銜接不當、未及時向接診醫院充分告知患兒的詳細病情。

通報中稱，根據調查結果，依據黨紀政紀及相關法律法規，對涉事單位和相關責任人予以嚴肅處理：

一、徐州市衛健委對睢寧縣人民醫院給予警告，暫停接診醫生鄭某祥執業活動，並作進一步調查。責成睢寧縣人民醫院全面開展內部整頓。

二、睢寧縣委給予縣衛健委黨委書記王艷龍黨內警告處分，免去睢寧縣人民醫院黨委書記、院長張濤黨內外職務。

三、依據醫療機構管理相關規定，報請上級部門對睢寧縣人民醫院予以降級處理。

網民紛紛表示：

「調查結果很詳細，那麼傳播『因為沒有核酸結果不給救治』這個算不算造謠？源頭出自哪裏？」



「報告沒說醫院和醫生的錯，為什麼又要處罰人家？什麼操作！」



「從9點45分開始就讓轉診，還多次催促，拖到第二天凌晨1點多，居然還說醫生醫院溝通不充分？ 所有的鍋都給醫生。」



「請衛健委告訴基層醫院，怎樣落實這個首診負責？沒有支氣管鏡，嘴吸嗎？」



「醫生的處置哪個環節有問題呢？醫院的問題在哪裡？之前的新聞可是說因為沒有核酸結果不給診治耽誤的，現在證明死者家屬撒謊了。」



「醫生高危職業啊，怪不得兒科醫生這麼缺！」



「這樣處理醫生，以後誰還敢負責。」

