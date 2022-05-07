非洲小哥累瘋！上海疫情祝福影片爆單　買家要求跳舞「問候」官員

曾在內地走紅的非洲小孩、非洲猛男舉牌祝福影片，日前在上海微信好友圈迎來「第二春 」。有上海民眾購買祝福影片祈願「社區核酸全陰 」、 「早日解封」，亦有民眾購買影片「問候」上海市衛健委官員；也有民眾因先前辱罵居委會的人員，在疫情緩解物資充足後，通過購買非洲猛男祝福影片與對方和解。



上海封城月逾，部分地區實現社會面清零開始解封。在這段期間，海外祝福影片成為新的商機。許多民眾上淘寶、透過朋友圈購買這類海外祝福影片，影片中會有一群非洲猛男或小孩舉牌喊話，喊話內容和舉牌字樣都可以客製化，更可以要求影片中的猛男跳舞、舉槍或是身穿指定服飾。

日前就有民眾因不滿上海衛健委的官僚作風，購買影片「問候」官員，影片中的猛男舉著槍枝，一起用普通話喊祝「上海衛健委清明節快樂。」，網民笑稱看著影片「感受到威脅。」

封城期間，亦有很多上海民眾購買祝福影片鼓舞士氣盼小區早日解封。例如有民眾要求拍攝人員一起跳祈福舞「祝福上海疫情早日平息」，也有民眾買祝福影片送給居委會成員。購買祝福影片民眾分享，在疫情爆發之初曾因物資緊張辱罵一線工作人員，心裡過意不去，買祝福影片感謝這段期間居委會的幫助。

因為祝福影片需求眾多，許多相關業者紛紛在微信朋友圈發文表示，影片需求太大且「特殊要求太多」，拍攝團隊裡的非洲猛男已經累到脫水，不堪負荷。此外，也有網民發現不只非洲，也有許多其他地區包括阿拉伯、東歐等也有團隊在拍攝此類祝福影片，成為疫情下新商機。

不過，亦有上海網民批評，有部分地區居委會自己購買祝福影片稱讚小區防疫或是想要求小區民眾一起拍攝祝福影片「邀功」引發批評。

非洲小哥祝福影片始於2015天津大爆炸

微信公眾號「雷叔說事」指出，非洲祝福影片開始源於最早可以追溯到2015年天津塘沽大爆炸。

當時天津網民「威哥」收到一張照片，一位非洲小孩舉著一張A4紙，上面寫到「天津加油」的字樣。深受感動的威哥將其分享到互聯網上，隨後便有越來越多的網友聯繫到他，希望用類似的方式為身邊的人送上祝福。後來威哥因此開啟了拍攝海外祝福影片的網絡商店，影片的用途和內容也越來越多變化。

一開始海外祝福影片多是邀請非洲小孩拍影片，只有簡單的舉牌和用普通話說祝福語。後來許多身材健美的非洲雇傭兵也加入行列，更可以提供在影片中拿槍枝、跳指定舞蹈的噱頭。目前此類影片大都由一個團隊負責非洲遠程拍攝，另個團隊負責後期專業化處理影片。收入按勞分配，剩餘部分添置拍攝影片的裝備。

拍攝海外祝福影片營利的業者們透露，在當地接這種活並支付給參演群眾報酬，確實可以幫助當地居民改善生活品質。但與此同時，相關業者也沒少遭到網上的謾罵，有民眾指責他們是為了追求獵奇而拍攝的，有歧視非洲人的嫌疑，也有人說他們 「打著公益旗幟掙錢 。」

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對此，一開始接拍海外祝福影片的威哥曾回應，「生意就是生意，沒必要扯公益的感情牌。我需要賺錢，非洲當地人更是。」現在這套商業模式逐漸成熟。商品多樣定製化服務滿足可以滿足不同客戶需求，也不在只用於生日祝福，也可以打廣告或是給身邊的親友加油打氣。

有上海網民就分享，上海封城期間看到此類影片確實有被成功鼓舞，但亦有網民表示，希望能公開此類祝福影片的收入分配，業者能將賺到的錢合理分配給非洲當地居民。