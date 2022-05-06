廣東湛江兩高中生搶劫乞討老人後網上炫耀　網民籲警方立案調查

網傳廣東湛江吳川市第二中學兩名高中生搶劫一乞討老人，事後在朋友圈炫耀用搶到的錢購買奶茶。

5月5日，吳川市委宣傳部證實事件，事後已對涉事二人作出批評教育。



網傳圖片顯示，涉事高中生在朋友圈發圖文稱「看那朋友們，這是我從乞丐裏搶來的錢」，另一名疑似同行者則稱「某人戴黑色口罩穿黑色衣服當眾去搶錢」，隨後有人留言指責稱，「搶乞丐的錢，還好意思發朋友圈」。另有消息指，涉事的兩名高中生為吳川二中高一十三班的梁某翰、吳某裕。

吳川市委宣傳部證實事件，工作人員交代稱，「其中一個學生搶了（乞討老人）錢，經過多部門聯合調查後，已經對兩名學生進行了批評教育，並且對老人進行了安置」。

市委宣傳部工作人員稱，兩名涉事學生均意識到錯誤，當局會先以教育為主，公安機關以及教育部門已作出相應處理，目前兩人仍在該校就讀，「按照學校的規定處理，但是比較重」。

對於如何安置該名被搶的乞討老人，工作人員表示，5月3日當晚就聯繫了當地救助站，將老人接到救助站安頓，「後續我們將在了解到老人是哪裏人後，幫忙為老人買車票送他回家」。

網民睇法：

不應該按搶劫罪來立案嗎，搶劫不論金額



高中生這個年紀也有明辨是非的能力了吧，年齡從來不是用來做壞事的，這難道不開除嗎



現在還有勞改所嗎？不進去說不過去吧？退學了也只是更早地出來危害社會而已



這不是搶劫嗎案底不留一下？高中生還能幹出來這種事



高中生了這麼做不是缺心眼就是故意的



他們還小 千萬不要放過他們

