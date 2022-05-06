山東女大生上網課「登錯學號」　崩潰大哭：幫別人寫了一學期功課

日前有個短片在內地廣傳，一名山東女大生在學期快要結束時，發現自己竟「登錯學號」，學校系統顯示，該名山東女大生一學期都在幫另位學生上課。該女大生向室友分享這件事的時候，忍不住崩潰大哭，說道「我給別人做了一學期的作業。」



據《九派新聞》報道指出，山東濟南大學小麗（化名）和她的室友黃同學，因疫情關係，上課和交功課都在學校網絡平台完成。但日前兩人的老師曾在教學平台詢問「小麗怎麼都不交作業」，讓黃同學和小麗都相當困惑，小麗更當場回覆一個「？」，但老師並未回應。

直到近期小麗才發現，原來自己每次上網課都登錯學號，弄清楚真相後她忍不住崩潰大哭，跟室友黃同學哭訴。黃同學透露，由於「全班同學的預設密碼都一樣」，因此女學生可能是不小心輸入相鄰學號的同學，導致她「幫別人交功課」，小麗和她登錯帳號的同學平時關係也不錯，大家在覺得搞笑之餘，也很心疼小麗的遭遇。

黃同學透露，小麗再幾天後情緒比較穩定，終於感到釋懷了，甚至「不打算跟老師報告此事」。黃同學表示，雖然過了繳交期限的功課小麗無法補交會被扣一些平時分數，但應該不會影響到整體成績。

網民開玩笑稱「被盜學號的同學心想真好，作業會自己完成」、「被你誤登一學期的同學應該也很崩潰」；但亦有網民質疑該間大學的網課系統有問題，「一登錄就該顯示學號和姓名才對。」



內地疫情持續，國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增356宗本土確診及4272宗本土無症狀感染者，即共有4628宗本土個案，其中上海新增245宗本土確診及4024宗無症狀感染者。另新增死亡病例12宗，均為本土病例，在上海。



從新冠疫情流行開始，內地官方希望能透過網絡平台、居家上課，希望能「停課不停學」，但因網絡上課或繳交功課發生許多趣事和插曲，此外也反映出各地方的數碼鴻溝（Digital Gap）。