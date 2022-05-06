杭州亞運延期｜傳聞指受上海疫情拖累　官方曾估可拉動4141億GDP

杭州亞運會賽事原定將於今年9月10日至25日舉行，杭州亦是繼北京、廣州後，第三個主辦亞運會的中國城市，不過官方就於周五（6日）無預警宣布賽事停辦，但未透露原因，不過此前就有傳聞指，杭州亞運可能因附近上海的疫情而延期。

另外，浙江省統計局去年曾測算，亞運投資對杭州市GDP的拉動量約為4141億元（人民幣．下同），佔同期GDP的7.6%。



「@央視新聞」微博今日下午指，亞洲奧林匹克理事會總幹事今日宣布，原定於9月10日至25日在杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行，具體日期擇期宣布。報道未有透露延期的原因。

2021年9月10日，杭州2022年亞運會倒計時一周年。（中新社）

上海疫情持續，至今未解封，周圍的杭州等城市高度戒備，先前也有不少傳聞指出杭州亞運可能因疫情延期舉行。對於相關傳聞，亞洲奧林匹克理事會總幹事沙拉姆（Husain Al-Musallam）上月曾向外媒透露，亞運有延期的可能性，但委員會尚未作出正式決定。

據內地傳媒《杭州網》去年報道，浙江省統計局通過測算亞運賽前籌辦階段的投資對杭州市GDP、財政收入和就業人數的影響，採用GDP模型測算，推算出亞運投資對杭州市GDP的拉動量約為4141億元，佔同期GDP的7.6%；對財政收入的拉動量約為1033億元，佔同期財政收入的8.2%；對就業人數的拉動量約為67萬人，佔同期就業人數的2.4%。測算結果證明，大型體育賽事對固定資產投資的影響最為直接和顯著，對經濟發展的影響十分明顯，能夠帶來更多的就業崗位。

2021年6月15日，由杭州市城市管理局和桐廬縣政府主辦的首場亞運觀賽空間試點活動在桐廬中心廣場舉辦。（新華社）

報道以廣州亞運會為例，廣州市財政局的公開數據顯示，2010年廣州亞運會共計投資金額高達1226億元，是1990年北京亞運會的49倍，廣州的城市建設速度比原規劃至少加快了5年至10年。

另據中國社科院的測算，廣州亞運會賽事方面的直接投資5年間拉動600億的GDP，城市建設投資拉動廣州GDP達1032億元，亞運會關聯投資為廣州額外增加社會生產總值7120億元。其中，亞運會額外增加社會消費19億元，這19億元又將額外為廣州帶來約45億元左右的GDP。

此外，亞運會還能推動舉辦城市加快完善和補齊城市各類軟硬件和基礎設施。同樣以廣州為例，1998年的廣州僅有一條11.48公里的地鐵線，2010年亞運會時，廣州已形成8條貫穿全市、總里程達236公里的軌道交通線網，僅2009年至2010年，廣州就建成了超過100公里的地鐵線路。

杭州於2015年被選為亞運會主辦城市，其地鐵軌道交通也從2015年的3條線路、81.5公里里程，增加到2020年的7條線路、306.3公里里程，並且實現十城區全覆蓋。亞運會前，杭州地鐵運營線路將達到12條、運營總里程達516公里。

2020年8月28日拍攝的杭州地鐵7號線江東三路停車場項目。該項目是杭州亞運會「快速通道」的重要配套設施。（新華社）

從前幾屆的經驗來看，亞運會能有效促進體育產業和會展經濟；拉動當地製造、建築、運輸、餐飲住宿服務、商品零售、電子通訊、體育用品、休閒旅遊、文化等領域產業發展。

《杭州網》的報道亦指出，杭州亞運場館建設及賽後運營能推動建築業、新材料產業、會展業及體育旅遊餐飲娛樂文化產業的發展，實現產業結構優化升級，經濟結構朝更符合現代化大都市的方向調整。

圖輯｜2022杭州亞運場館一覽：

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據介紹，杭州亞運會共新建場館12個，改造其他場館及設施43個，亞運村1個、亞運分村4個。杭州亞運會共設40個大項61個小項，官方預計將有超過一萬名外國選手到杭州參賽，可提升杭州在國際上的知名度。