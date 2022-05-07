成都青年親手裝修毛坯房　稱簡陋但有歸宿將接家人同住｜國民百態

擁有一個屬於自己的安樂窩是不少人的理想，即使裝修非華麗，甚至沒什麼裝潢可言，也不一定會影響它的溫暖。來自四川成都的24歲青年楊浩賢，便在年紀輕輕的當下，用念大學期間創業賺來的20多萬元人民幣，加上家人的資助，在崇州市買了一套毛坯房（又稱初裝修房，指大多屋內只有門框沒有門，牆面地面僅做基礎處理而未做表面處理的房子），並靠自己一手一腳打造，讓其慢慢變得具生活氣息。他周三（4日）分享道，房子雖然簡陋，但有歸屬感，自己很幸福，將來還會接家人一起住。



楊浩賢入住毛坯房已有個多月，這個只有百多呎的臥室在其精心打造下，從冷冷清清變得溫馨起來，床、書桌、書架、床頭櫃應有盡有，甚至不乏綠植紅花。

據了解，楊浩賢家中從事木藝工作，因此他也順理成章地掌握製作家具的手藝，家具完全可靠自己來造，例如茶几、書桌是找來廢棄的木材製作，花盆由空心水泥磚製作，接電路、安裝電源面板更是難不倒他。至於裝衣服的收納箱則可二用，同時作為凳子使用。而「裝修過程」同時被他上傳到網上，他還向網友眾籌裝修方案。

前幾年，還在讀大學的他便和友人合作搞木藝生意，獲利20多萬元。這再加上雙親資助，他得以在崇州買下該三室一廳兩廁的單位。節儉的他認為租房太費錢，於是直接入住毛坯房。雖然一開始由於環境實在是差，不但地面不平，沒有門窗，下雨天還有積水，甚至晚上做噩夢，燈都不敢關，種種原因令他後悔。可是，這種從未有過的體驗又讓他覺得十分新奇。

現時，楊浩賢已慢慢適應這裡，在許多人眼中算不上是新家的毛坯房，也早已脫胎換骨。他表示，房子雖然簡陋，但有歸屬感，很幸福。繼續賺錢，然後請專業人士對屋子進行專業裝修，是楊浩賢最大的目標，他還稱，將來要把父母和弟弟接到身邊，讓一家人都住在這個房子。