廣州遊戲公司要求戒煙才可入職？　內地律師：涉嫌就業歧視

近日，廣州一間公司在招聘信息中明確要求，因公司實行禁煙制度，吸煙者需成功戒煙後方可入職，引發廣泛關注。有內地律師認為，涉事公司此舉是對求職者的分別對待，且缺乏合理性基礎，或涉嫌就業歧視。



廣州遊戲公司「多益網絡」在招聘信息中明確要求，公司實行禁煙制度，吸煙者需成功戒煙後方可入職。（示意圖/視覺中國）

據《紅星新聞》報道，發布上述招聘信息的公司是廣州遊戲公司「多益網絡」，公司今年招聘的職位包括開發工程師、遊戲策劃助理、美術設計師等，且均要求入職戒煙。有「多益網絡」員工介紹指，之所以公司有禁煙規定是因為老闆不吸煙，因此亦不允許員工在公司吸煙，「去年招聘時就有了，面試時也會問員工抽不抽煙。」該員工又指，事實上公司的「騎呢」要求特別多，早前的招聘信息中除了禁煙還提出「如有其他兄弟姐妹者優先」的規定。

針對要求入職員工戒煙，有內地律師表示，營造無煙的辦公環境是社會所推崇倡導的健康風尚，但煙民的權利也應當得到保障。該公司所處行業並非加油站、礦山等容易因吸煙引發嚴重安全風險的特殊行業，吸煙與否和工作職責間不存在直接因果關係。

該律師又指，涉事公司要求吸煙者戒煙後才能入職涉嫌對求職者的差別對待，且該種差別對待缺乏合理性基礎，已涉嫌就業歧視。「公司內部應當加強對招聘行為的管理，對招聘信息進行嚴格把關，剔除那些涉嫌侵害求職者個人隱私，或者含有性別、民族、年齡、地域、外貌、生活習慣、宗教信仰等與工作內在要求沒有必然聯繫的歧視性內容。」

此外，另一名內地律師亦表示，吸煙與否與完成公司工作沒有必然的實質聯繫，因此公司此舉應當視為歧視性條款。

事實上，在多益網絡創立的十多年期間，相關爭論從未頭停止過。2018年，徐波曾要求公司入職滿1年的員工向自己說感謝的話或反饋意見，並發送感謝「紅包」給他，紅包金額在100到500元不等，「由行政部代收代管，從下個月稅後工資中扣除。」

多益網絡創始人徐波。（新浪新聞）

在其後的年會上，徐波又宣布拒收所有「紅包」，並對員工進行十倍返還，此舉被認為是對員工的「忠誠度測試」。除此之外，2020年，徐波還提出，因公司效益良好，利潤大幅增長，讓公司員工自願降薪10%的要求。

據了解，「多益網絡」前身為廣州金山多益網絡科技有限公司，成立於2006年，並於2015年整體變更為廣州多益網絡股份有限公司。實際控股人、創始人為徐波，註冊資本為36000萬元（人民幣，下同），旗下遊戲產品包括《神武》系列、《夢想世界》系列、《槍火重生》等。