廣東漢到滬就醫病逝　陪護妻子流落街頭　詢問逾40間酒店均拒入住

上海的本土疫情漸趨緩和，近日一名由廣東到滬就醫的男子病逝，其陪護妻子因無處安身而流落街頭，惟詢問逾40間酒店可否辦理入住後，均得到否定的答案。



據上海廣播電視台《新聞坊》欄目報道，來自廣東的孔女士早前陪同丈夫到上海長征醫院住院治療，期間丈夫病重後不幸離世，因疫情封控，孔女士的回家之路亦受到阻礙，還因無處安身而流落街頭。

孔女士表示，丈夫離世後在醫院的幫助下簡單料理了後事，現如今獨自一人滯留上海，何處安身卻成了問題。她說，自己在上海沒有朋友，對於住宿條件沒有要求，希望可以找到一間酒店暫住，惟諮詢了40多間酒店後均得到了不能入住的答案，其中還包括遠在十幾公里外的酒店。

直至5月2日，孔女士向警方求助後，獲安排到一間安置酒店暫住。孔女士稱，已經在酒店住了四、五天了，一日三餐都有志願者送到門口，且每日都會進行核酸檢測，「給我一個在這裡無家可歸的人一個很大的安慰。」

但目前，因為疫情防控問題，上海飛往廣東的航班一直被取消，孔女士想要返回廣東還存在一定困難。上海警方表示，按照各項防疫規定，孔女士一旦有條件離開上海，也會護送她前往機場。

據了解，上海周五（6日），新增4214宗新冠肺炎本土感染，包括253宗確診個案及3961宗無症狀感染者。