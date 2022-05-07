疫情｜內地增4620宗本土個案　上海佔大多數並增13人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增345宗本土確診及4275宗本土無症狀感染者，即共有4620宗本土個案，其中上海新增253宗本土確診及3961宗無症狀感染者。另新增死亡病例13宗，均為本土病例，在上海。



在疫情重災區上海，175宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，78宗確診病例和3943宗無症狀感染者在隔離管控中發現。無新增境外輸入性新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。

死亡病例方面，平均年齡83.8歲，最小年齡62歲，最大年齡95歲。患者合併有多種晚期惡性腫瘤和嚴重的急慢性基礎疾病，包括晚期直腸癌、肺癌、顱內惡性腫瘤、慢性淋巴細胞性白血病、急性腦血管意外、急慢性心力衰竭、急性心肌梗死、高血壓3級（極高危）、帕金遜病、阿爾茲海默症、糖尿病。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因為晚期惡性腫瘤或基礎疾病。

在上海以外，本土病例為北京45宗，河南29宗，廣東8宗，吉林3宗，浙江2宗，湖南2宗，遼寧1宗，山東1宗，重慶1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，為遼寧98宗，江蘇70宗，河南69宗，吉林22宗，浙江18宗，江西10宗，北京8宗，山東4宗，河北3宗，四川3宗，新疆3宗，安徽2宗，黑龍江1宗，廣東1宗，貴州1宗，青海1宗。

截至昨日24時，各地現有確診病例9975宗（其中重症病例587宗），累計死亡病例5166宗，累計報告確診病例219296宗。