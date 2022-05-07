曾穿五星紅旗走康城紅毯　百萬網紅控訴遭老公家暴　曝瀕死過程

隨著網路的興起，網紅、直播主、YouTuber變成新興職業，尤其大陸還盛行短影音平台，許多十八線小明星都能靠著「帶貨」掀起另一波事業巔峰。其中，一名原本都在電視劇中出演小角色的女星徐大寶，在抖音上因為帶貨累積了超過170萬名粉絲，怎料近日她卻透露自己遭到丈夫家暴，還曬出滿臉都是傷痕的照片，引起熱議。



女星徐大寶靠著跑龍套在演藝圈中打滾，2017年曾登上世界三大影展之一的法國康城影展，當天她穿著一件大紅色禮服，由中國國旗五星旗所改制而成，甚至還在腰部挖空，特殊的禮服受到全場注目，而她在2021年宣布結婚，怎料近日卻傳出半年間遭到老公家暴4次的震驚案件。

網紅徐大寶實名控訴丈夫多次家暴，使她身心嚴重創傷：（按圖了解）

+ 8

徐大寶近日在抖音上傳多則影片，揭露自己在半年之內遭受丈夫家暴，稱對方在婚前刻意隱瞞精神疾病，後來因為懷疑她出軌、對老公朋友不禮貌等原因被對方毆打，在她曬出的傷勢照中，可以看到她被打到臉部腫脹、眼睛鮮紅出血的模樣，她甚至還被醫院診斷出有耳膜穿孔的症狀，在影片中崩潰痛哭表是自己已經申請離婚，但「不知道能不能活到拿到離婚證書那一天」。

不僅如此，徐大寶的痛哭影片中還提到，老公施暴時曾有過想要置她於死地的經驗，對方拿著枕頭企圖要悶死她，更激動地要錄下她說遺言的畫面，並差點要將影片傳送給她的母親，讓她身心靈都受到極大壓力。對此，徐大寶的老公也簡單地出面解釋，坦言知道自己使用暴力不對，但女方多次以「家暴」炒作話題，甚至婚內出軌，才會讓他情緒失控毆打，目前雙方各說各話，也引起大陸網友熱烈關注。

相關閲讀：福建女嫁醫生7年屢遭家暴終被老爺虐殺肢解 生前血淚控訴文曝光

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】