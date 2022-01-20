毆打妻「不顧幼女在場」國企幹部遭停職　官媒怒批：家暴非家務事

1月19日有網民在微博爆料，指出陝西省咸陽市政府某部門工作人員家暴妻子，在公布的影片中男子不顧一旁幼童哭喊，一直毆打影片中的女子，連擊頭部，鎖喉等。



不過隨後咸陽市官方否認男子為政府部門人員。20日，陝西空港新絲路商貿有限公司則表示，影片中男子為公司綜合部副經理王鵬飛，已將其停職，並移交集團紀委進一步調查處理。陝西省婦聯、《人民日報》則提到「家暴不是家務事，是違法行為」，應杜絕一切形式的家庭暴力違法犯罪行為。



1月19日，微博帳號「致我那即將逝去的青春」發佈文字和影片稱「咸陽市政府某部門工作人員存在家暴行為」，公布的影片中一名男子不顧一旁女童哭喊，毆打影片中的女子，影片末段，出現一名較年長的女子將女童抱走，但毆打仍舊持續，引發網民關注。

19日，咸陽市網路舉報中心闢謠，稱該男子非咸陽市工作人員，20日陝西空港新絲路商貿有限公司則證實，影片中男子為公司綜合部副經理王鵬飛毆打妻子，已停職。

據天眼查，該公司是西咸新區空港新城開發建設集團有限公司下屬企業，屬於國企，王鵬飛現已移交該集團紀委進一步調查。20日，陝西省西安市公安局也發布消息稱已接獲王某（王鵬飛妻子）報案，將立即展開調查。

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事件發生後，登上多個微博熱搜，引發輿論關注。陝西省婦聯表示，強烈譴責施暴人的一切惡劣行為，並表示將根據受暴當事人需要提供法律援助、心理幫助等。也有網民翻出疑似是王鵬飛妻子的微博，文中提到，當初自己嫁給王鵬飛時不管其家庭條件，更退還彩禮，只希望有個完整美好的家庭。但王鵬飛在換到薪水較高的陝西空港後，就開始要求離婚，時常吼2歲多的女兒，毆打她也並非先例，孩子看到王鵬飛都會害怕得躲開。

《人民日報》也發文強調，家暴不是家務事，是違法行為。陝西省婦聯則提到，國家禁止一切形式的家庭暴力，根據《中華人民共和國反家庭暴力法》第三十三條規定，加害人實施家庭暴力，構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。