強制員工五一假期加班惹議　上市公司中青寶董事長辭職其子接任

「五一全部加班，不服的馬上炒掉」，上市公司中青寶原董事長李瑞杰被爆強制員工「五一」假期加班後廣受爭議。近日，李瑞杰以「工作調整」為由向中青寶提出辭職，而其94年出生的兒子則將接任董事長一職。



李瑞杰早前被爆強制公司員工於「五一」假期加班。（微博）

周五（6日），中青寶發布公告稱，公司董事會近日收到李瑞杰的書面辭職報告。因工作調整，他申請辭去公司董事長、董事職務，同時一併辭去第五屆董事會戰略委員會主任委員等職務，其原定任期至第五屆董事會屆滿之日止(即至2023年5月11日)。

辭任上述職位後，李瑞杰將擔任中青寶戰略發展部部長一職，年薪由36萬元人民幣降至11.43萬元人民幣。中青寶稱，李瑞杰的辭職不會影響公司董事會的正常運轉和生產經營。

據中青寶發布的另一份公告顯示，李瑞杰辭任後將由其1994年出生的兒子李逸倫擔任董事長，同時一併擔任第五屆董事會戰略委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬委員會委員職務，任期與第五屆董事會任期一致，公司法定代表人亦將變更為李逸倫。

李瑞杰早前被爆強制公司員工於「五一」假期加班，網傳聊天記錄顯示，李瑞杰在微信聊天群組中囂張地說到，「我想打爆你們所有的人」、「所有的吹水佬，自己買塊豆腐撞死吧」、「五一全部加班，不加的去HR說明事項，不服的馬上炒掉」。在事件相關輿論不斷發酵後，中青寶曾進行公開道歉。