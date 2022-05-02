內地上市公司董事長要求員工五一長假加班：不服的，馬上炒掉

內地前日（30日）開始放勞動節五一長假，一家A股上市公司的董事長在微信中強制要求員工五一加班，並稱：「不服的，馬上炒掉！」昨日（1日），該公司微信公眾號發佈致歉聲明。



據內地媒體《證券時報》報道，內地A股上市公司中青寶董事長李瑞杰在五一假期前強制要求員工五一假期加班，其公司內部聊天記錄截圖被曝光。

微信截圖顯示，因業務需要，李瑞杰要求研發團隊在「五一」 假期加班，並表示「加班期間管吃管發紅包」。另外的一則聊天記錄顯示，李瑞杰要求「五一全部加班」、「 不服的，馬上炒掉」，並稱「所有的吹水佬！自己買塊豆腐撞死吧」。

昨日（1日），中青寶公司在官方微信公眾號就公司高管內部群中發表的不當言論致歉。

致歉聲明稱，對於此次情急之下做出的不當舉動，董事長本人已經深刻意識到事情的嚴重性並作了自我反省，後續公司將更以人為本，攜手共進，以更優異的業績來回報全體股東。

致歉聲明稱，董事長已經深刻意識到事情的嚴重性並作了自我反省。（中青寶）

根據資料，中青寶以網絡遊戲為主要業務。《證券時報》在報道中提到，作為資本市場的明星股，去年，中青寶曾因為進軍元宇宙爆火，股價也扶搖直上，去年下半年，中青寶官方微信號發布一篇《元宇宙賽道崛起 網遊老兵砥礪奮進踏征程》的文章，表示公司將推出元宇宙遊戲。