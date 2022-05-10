馬斯克開腔想與「中國版馬斯克」見面：如果他是真的

早前，內地一名男子因為與電動汽車公司Tesla（特斯拉）CEO馬斯克（Elon Musk）「撞臉」而在海外網絡走紅，有網民直言「簡直就是雙胞胎」，甚至懷疑該男子是否可以透過人臉解鎖馬斯克的手機。今日（10日），有網民在Twitter發布了真版與山寨版馬斯克的照片，並特意@了馬斯克本人，值得注意的是，馬斯克作出了回應。



據早前報道，有內地網民在社交媒體上發布影片，從中可見一名站在一輛黑色Tesla旁，除了髮型與馬斯克的最新髮型有差別外，長相看起來幾乎如同一人的男子。

經轉發後，男子快速在海外走紅，有海外網民表示如不是他說出流利的中文，差點就認為他就是是馬斯克。不過也有網民懷疑男子是使用了換臉工具，如「Deepfake」，該工具剛推出時就曾被大量用作換上名人的臉。

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今日，相關照片於Twitter上再現，不同的是，今次網民@了剛收購Twitter不久的馬斯克本人，而馬斯克亦回應道：「我想見見這個人（如果他是真的）。目前這很難用深度造假技術來分辨。」

更有看頭的是，山寨版馬斯克本尊、網民「馬一龍0」也在微博上隔空回應：「我就在這裡，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄。」

網民點睇：

馬斯克想見見馬斯克

我懷疑你們是出自同一個中國爹

為啥我開了腦洞，這人要被弄走做他的替身了？

馬斯克看不出來AI換臉嗎

委婉地戳破罷了

