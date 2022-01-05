內媒臥底上海文峰大會　「彩虹屁」總裁再爆金句：馬斯克學我跳舞

上海文峰美髮美容有限公司涉虛假宣傳、強制消費等問題被上海市消保委屢次約談，同時其總裁陳浩亦因被員工在文章中極盡吹捧，稱其「有天眼」、「掌握萬物之規律」等而引起熱議。近日，澎湃新聞記者以員工的身份臥底進入文峰總部，全程參與該公司的大會，發現陷入風波後，會場已完成緊急改造。而陳浩在會上表示自己從不接受員工吹「彩虹屁」，也沒有暗示或要求下屬對其搞個人崇拜，更不存在所謂的「精神控制」。



上月29日，文峰全國各地各大直營門店及加盟店的近900名高層聚集於上海普陀區的「世界美容師大廈」，出席「全國大會」。會場位於11樓多功能大廳，和此前的網傳影片相比，陳浩的巨型人像照、標語及豎起的彩旗已被撤下，而現場幾乎座無虛席，工作人員再三提醒禁止拍照和錄音，違者直接會被罰款5000元（人民幣．下同），同時現場幾乎每隔20分鐘便有多名身穿黑色制服的「監察隊」成員來回走動檢查。

報道指，現場氣氛熱烈，男性工作人員更會以教官般的口吻問話，而當陳浩緩緩走上講台時，現場充斥歡呼聲、掌聲、音樂聲。不過這次陳浩表情嚴肅，沒有再展示Disco般的舞步，只是當音樂邁向高潮時，他還是握着拳頭隨節拍揮動起來。

之後，陳浩開始了長達4個多小時的間斷式演講，除回顧創業史，還以自嘲口吻屢次提及文峰近期的風波，「全世界都知道浩哥了」、「你們呀你們，把浩哥的臉都丟光了！我最近門都不敢出，以後浩哥也要少露面了」。他又表示，文峰的發展是摸著石頭過河，在「美業」沒有前車之鑑，難免會犯錯誤。有些錯是「無形中犯的」。

對於會前跳舞的行為，陳浩認為這屬一種「正能量」、一種少有的企業文化，又指SpaceX創始人、Tesla執行長馬斯克也學他跳舞，只是他一開始沒有叫對對方的名字，「最近美國有個董事長還是總裁，叫馬賽克？叫什麼？斯馬克？」他又多次提高聲量反駁文峰「洗腦」的說法，「究竟是洗頭還是『洗腦』？我們是在傳播美、發現美、創造美。是不是？」而現場則應和聲不斷。

文峰內部用《幹部特訓營總裁課程資料》。 （澎湃新聞 ）

儘管陳浩稱自己從不接受員工吹「彩虹屁」，不過據澎湃新聞獲得的文峰內部的《幹部特訓營總裁課程資料》顯示，上有不少第一人稱口吻敘述的「神人」言論，例如在序言中，陳浩稱將親自解密自己身上的神奇「超能量」，並自稱分析運勢有如神助，曾提點顧客中500萬彩票大獎等；同時稱陳浩親自實施一次「六和美容」手法後，有學員一下子瘦了12斤、白髮轉黑，身高還長了5厘米等。

多名文峰前高層確認上述資料，指他們幾乎每隔兩年都被強制要求參加長達49天的封閉式培訓，期間使用的就是這份資料。

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