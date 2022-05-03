Tesla深夜自動播「我死得好冤啊」女聲　車主嚇壞：汗毛都立起來

來自四川成都的鄭女士日前遇上驚愕一幕，事值深夜時分，她在地下停車場坐在自家Tesla Model 3上，詎料環繞立體車載音響突然傳出一句「我死得好冤啊」的淒涼女聲，把她嚇個半死，「我全身的汗毛都立起來了」。據她表示，該車此前已曾數次出現故障。不過經查，是次淒涼女聲並非靈異事件，而是可能是其車載屏幕出現故障，時間剛好與車載「喜馬拉雅」App播放過的音頻對上。Tesla一方已就事件致歉，喜馬拉雅方面亦表示會一起優化。



據鄭女士介紹，該輛Tesla Model 3是她去年1月買的，此前沒有出過什麼大問題。不過4月27日，她駕車上班時發現車子有音量突然開到最大聲，空調面板自動開啟又快速自動關閉，或某App自動開啟且自動操作等問題。她未有在意，當晚接在外上完英語課的女兒回家，而系統問題依舊，喜馬拉雅App還自動播放起一則歷史故事。

最恐怖的一幕在晚上約9時半出現，當時鄭女士與女兒回到小區，將車泊到地下停車庫，之後按客服建議重啟系統，希望解決問題。突然，黑色中控屏的屏幕上顯示出一個綠色的麥克風，鄭女士便伸出手點了一下，詎料那句淒涼的女聲便出現。鄭女士頓時背脊發涼，並立即帶被嚇得不輕的女兒離開車內，事後也不敢單獨開這車，更怕這件事給女兒帶來心理陰影。

不信鬼神的鄭女士一度懷疑事件是車被黑客入侵後所搞的惡作劇，甚至想過退貨，認為這種情況如出現在高速駕駛的時候，很可能會導致安全事故。翌日，Tesla客服表示，可能是其車載屏幕出現故障，因為後台檢測到該屏幕短時間內出現大量點擊。特別是，當晚其車載喜馬拉雅App曾播放一名為《禍心》的音頻，時間也剛好與「鬧鬼」一刻對應上。據了解，該有聲讀物的標籤為「都市癡情虐戀」，其中第一集更用括弧標註出：「開頭有點嚇人，小心臟準備好哦。」

喜馬拉雅App中的《禍心》。（紅星新聞）

經實地調查，淒涼的女聲確實出自該有聲讀物的第8秒，鄭女士待在車外聽到仍嚇得蹲在地上，「我聽到的就是這句」。至此，事件總算被證明與靈異無關，而針對車內其他問題，鄭女士攜車到Tesla 4S店進行檢修，客服並對鄭女士表達了歉意。最終經現場檢測，鄭女士的車是顯示觸摸屏出現了故障。由於車還在保修期內，因此店內當場免費為她更換了新的中控觸摸屏。

值得一提的是，鄭女士使用的喜馬拉雅App，所訂閱的內容主要是兒童讀物或者財經信息，她主要也是收聽的這些信息。對於是否喜馬拉雅的推送機制也出現了問題或有故障的屏幕誤點誤觸發了被推送的內容，喜馬拉雅相關工作人員表示，喜馬拉雅不會在Tesla汽車上進行推送，他們也把情況反饋給Tesla一起優化。

（封面圖：涉事Tesla Model 3。來源：紅星新聞）