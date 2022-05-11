飛簷走壁去買水　湖南「最不便利的便利店」處過百米深懸崖上爆紅

湖南岳陽平江縣石牛寨旅遊區一間「最不便利的便利店」近日爆紅，皆因該便利店竟「掛」在懸崖絕壁上，下方則是約120米深的懸崖，令網民也戲言「好傢伙！買瓶水也要飛簷走壁」。



據了解，該便利店2018年4月開放，由景區內專業的攀岩教練經營，屬依託於鐵索攀岩的體驗項目，本就不為營利，而是意在為攀岩的遊客提供便利及補充體力。

其面積僅兩平方米，每次能容納一人，由鋼條支撐著一排木板搭建而成，由於本身為輕質建築，其不會破壞原有的山體結構。

而為了安全，便利店雨天不對外開放，內部亦設置安全手扣等裝置保證牢固，遊客購物時可用安全鎖將自己固定在索道上。

對便利店的經營者而言，為店面提供物資補給是一項重大任務，每隔一兩天，他們就需要扛著水和食物戰戰兢兢跨過懸索橋，或是先爬上便利店，再用繩索把地面打包好的物品拉上來。

工作人員透露，其實起初大家還是挺不安的，攀爬時緊張得直冒汗，但最後走幾回就「鍛煉」出來了。不過他們還需面臨另一個難題，就是上廁所，「因為爬下去很累，水不敢多喝」。而送走最後一名攀岩遊客後，值班的人員還要在天黑之前巡視攀岩線路，以保證翌日的攀岩安全。

對於走紅的「最不便利的便利店」，這批守護者直言小店不賺錢，但就像一個能量加油站，「許多遊客很感謝這個設置，這也讓我們覺得，這項工作是有意義的」。