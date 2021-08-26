渝懷鐵路「超級工程」懸崖邊完工　以「超級鎧甲」防崩塌落石

連接重慶市與湖南省懷化市的渝懷鐵路沿長江、烏江而行，屬於典型的山區鐵路，途經崇山峻嶺、深溝峽谷。近期，被稱為烏江邊的「超級工程」的危岩體增設防護設施工程完工，該工程位於約180米的懸崖峭壁上，坡度45度至80度，猶如一件超級鎧甲，尤其在汛期雨季保障鐵路安全運行。



鐵路部門勘察發現，白馬1號隧道進口處上方約160至330米的高處峭壁上分佈了眾多大小不一的危岩體，據中國鐵道科學研究院集團有限公司危岩體整治設計負責人張玉芳介紹，其中一塊最大的約寬72米，高76米，相當於25層樓高、13個籃球場大。

2018年12月起，渝懷鐵路開始修建這一國內其中一個難度最大的危岩體防護施工項目，在此前，國內並沒有在180米高的懸崖陡壁上整體鋪設主動防護網的先例。

施工人員每次作業前都要穿戴好安全保護用品，並需將身體懸掛在安全繩上穿行於崖壁，猶如「蜘蛛人」般清理危岩、打刷坡面、鑽孔安裝錨桿、穿繩掛網，而且由於岩石坡面凹凸不平，操作空間狹小，一旦遇上風雨，作業環境更加惡劣，不過所有參建人員都經過專門培訓，最終得以把4萬多平方米的鋼絲網罩到整個崖壁。

渝懷鐵路是國鐵Ⅰ級雙線電氣化鐵路。截至2020年12月，渝懷鐵路一線由井口站至懷化站，全長613千米，設11座客運車站，設計速度為每小時120千米。