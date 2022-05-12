蘇州家長赴教育局要求恢復高中實體教學　稱「只要開學跪下都行」

鄰近上海的江蘇省蘇州市疫情近日得到控制已復工復產，日前也宣布初中三年級、高中三年級學生開始復課，以應戰6月的高考和中考。5月11日下午，微博上有個影片傳出，該影片中有一群家長包圍蘇州教育局要求「高一和高二生也要恢復線下教學。」家長更一度稱，「只要開學跪下都行。」



蘇州教育局職員的要求示威家長們，派五名代表進去教育局詳談，但卻遭到家長們拒絕，家長們數次強調「只有一個訴求，就是我們不要放暑假，我們要開學。」，不過家長想法似乎和學生們不同。根據微博「蘇州超話」，有許多網民強調「家長立場與學生無關」，許多蘇州學生稱「這次我們跟教育局站在一起。」



網傳的影片顯示，家長批評「教育局職員無法將心比心」稱「全世界都有疫情，不是只有蘇州有疫情」，家長稱江蘇省無錫等地高一高二生也都開學了，但蘇州市還沒有，家長稱「高考是跟江蘇省排名不是跟蘇州市排名的」疑似擔心學生不回去學校上課會耽誤進度。更有網民秀出該家長微信群組，群組裡家長討論，「今天不解決，明天繼續去教育局。」

蘇州網民補充，因為高考在即，蘇州目前僅讓高中三年級復課，在疫情下方便他們專心備戰高考，部分網民批評這群家長才是不懂得「將心比心」，亦有許多蘇州學生上微博發文強調「家長立場與學生無關，我們不想開學」，稱突然的開學，學生也都還沒準備好，加上疫情考量，希望蘇州教育局不要朝令夕改。

許多蘇州學生在網絡留言稱，這是第一次支持教育局決定，網民發文提到「這次學生與教育局站在一起」、「保護蘇州教育局」，更有學生在網絡舉辦抽獎活動稱「下週不開學送我手繪的自畫像兩張」、「不開學送遊戲點數」。目前蘇州教育局未有就高一高二是否復課做出新的回應。