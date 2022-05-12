90後為養生服食維他命　網上私人訂製保健品可靠嗎？

近年來，養生保健不再是中老年人的專利，年輕人開始注重健康生活。現代人生活節奏急速、工作繁忙，有品牌就推出私人訂製營養搭配在線服務，只需花幾分鐘做問卷調查，平台就會為用戶訂製保健品。

到底線上諮詢得到的保健品是否可靠，又值不值得購買呢？



《錢江晚報》報道，90後男生阿放（化名）因為工作關係，經常感到疲勞。去年，他在朋友的推薦下，認識了私人訂製營養搭配在線諮詢機構LemonBox，「是一個微信小程序，上去花了幾分鐘時間做問卷，根據結果，平台給我配了一些保健品，包括海藻油、維生素E等5鍾小藥丸」。

平台為阿放訂製保健品，3個月的分量僅693元。（錢江晚報）

根據平台建議，阿放每天要服用5粒小藥丸，3個月的分量僅693元（人民幣，下同），「每天幫我配好，而且價格也不高，平均下來一天才7塊多。顏值挺高的，分袋包裝，上面還寫了我的名字，體驗不錯」。

起初，阿放每天都會準時服用，但之後記起才會服食，3個月的分量，足足半年仍未服完。他認為，只要貼上「私人訂製」的標籤，就會有年輕人買單，「非常便捷，而且不會像以前那麼盲目地吃保健品。我是會推薦給朋友的」。

據了解，LemonBox 是通過公眾號宣傳品牌，又開設了抖音、小紅書、天貓等渠道，迅速攻占年輕人市場。用戶填寫問卷調查時，需要回答包括飲食習慣和生活方式等基礎信息。

浙江大學醫學院附屬第二醫院營養科營養師陸彥妤指出，問卷中涉及的問題合理，從評估角度而言沒有問題，但僅僅通過問題得到結論，證據並不充足，問卷調查並不能判定身體需要什麼。

她認為，只要參照《中國居民膳食指南（2022）》的準則飲食，就可以做到營養均衡，「很多保健品，包括營養補充劑，它們的功效是存在爭議的，是不是能預防和緩解疾病的發生，都沒有直接具體的結論，宣傳的效果需要打個問號」。

陸彥妤表示，平常合理飲食就能夠滿足充足營養，維持良好身體健康狀況，不推薦額外補充，因為所有的補充劑都有安全劑量，過量補充不一定對健康有益，反而有機會帶來負面效應，甚至增加疾病風險，髻如攝取量過多鈣，就會干擾鋅和鐵的吸收「中國的劑量標準和國外的有所區別，所以國外的保健品也不一定適合中國人」。

她又提到，在臨床的調查中發現，中國人缺乏維他命D比較嚴重，而維他命D與人體骨骼、肌肉、神經都有關係，市民在日常生活中可多曬太陽，適當多吃些牛奶、海產品、蛋黃等。