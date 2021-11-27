「洗米華」涉犯內地「開設賭場罪」　官媒曾點名批「最大罌粟花」

澳門太陽城集團主席周焯華（外號「洗米華」）日前被浙江溫州檢察院以涉嫌開設賭場罪批准逮捕，並敦促盡快投案自首。

澳門新聞局在周六（27日）發出新聞稿，指警方根據之前刑事偵查所獲的證據，早上依法將周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

翻查資料，內地官方傳媒新華社主辦《經濟參考報》早於2019年就有刊登報道，點名批評周焯華及其控制的「太陽城網絡賭博平台」涉嫌違法，對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害，應當引起監管部門的高度重視，更引述專家形容是「綻放在中國的網絡賭博『最大罌粟花』」。

不過，周焯華數日後隨即舉記者會連連否認，強調太陽城集團作為澳門公司，會依據澳門法規經營，並指出就算有外國法規容許經營的產品，若澳門不容許亦不會採用。



該篇題為《特大國際網絡賭博平台深度滲透國內》的報道指出，擁有菲律賓和柬埔寨網上賭博牌照的線上賭博平台「太陽城網絡賭博平台」深度滲入中國內地，賭資可在內地以人民幣結算，參賭者遍布各個省份，且規模和人數持續擴大。報道更稱，「太陽城網絡賭博平台」在內地每年的賭注額在萬億元（人民幣．下同）以上，「相當於中國彩票年收入的近兩倍」；每年盈利高達數百億元，資金通過地下錢莊流向境外。

「太陽城網絡賭博平台」可使賭客如同身臨其境。（新華網）

報道提到，「太陽城網絡賭博平台」專門成立中國內地賭資結算部門，通過無數個境內銀行卡匯集資金和結算。如果賭客沒有境外結算賬戶，贏錢的時候出款亦可直接匯入賭客提供的中國境內銀行卡，用人民幣結算。

報道有詳細介紹「太陽城網絡賭博平台」的運作模式，「儘管賭場遠在菲律賓和柬埔寨，但身在中國大陸的賭客只要打開電腦和手機登錄其平台，就可看到賭場全景，包括賭場荷官（發牌員）現場發牌的實況。點擊放大后，連荷官面前兩側擺放的『閑』和『庄』都可一覽無餘。賭客觀看同步視頻現場，同時下注，太陽城的電投員與賭客通話予以確認，如身臨其境。」

報道引述知情人士透露，「太陽城網絡賭博平台」招募有千多名電投員，對網絡賭客提供一對一24小時全天候服務。此外，App界面設置的語音功能，除了支持普通話外，還設置有粵語、東北話等個性化語言，「幾乎專門針對中國市場設計」。

報道指出，區別於以往傳統境外賭場賭博形式，以電腦或手機App軟件為載體，「太陽城網絡賭博平台」實現了手機與PC版數據互通，操作簡單，傳播面極廣，加之網絡的即時性和跨區域性大大拓展參賭範圍，故人數和金額因此不斷升級，「即使在中國公安部門連年高壓打擊下，太陽城仍利用網絡賭博互動性和隱蔽性強、操作方便等特點，迅速向中國大陸境內滲透和蔓延」。

而周焯華在數日後的記者會上就表明，太陽城集團旗下「太陽城博彩中介一人有限公司」是一個合法經營博彩中介人業務的公司，且公司及關聯公司在其他國外的業務亦均在各地政府監管下依法營運。公司並沒有經營沒有實體賭枱籌碼、在內地進行推廣及結算的網絡博彩平台，也沒有上述報道所指的超過中國彩票總收益，以及擾亂國家金融秩序的行為。

周焯華在官媒報道出街後隨即舉記者會連連否認。

周焯華即場作出聲明，指公司一直遵守澳門特別行政區政府的法律法規，依法守法營商。今後將以澳門的法律法規為準則，作為日後經營集團產品及服務的標準，即使在其他國家地區是法律容許經營的產品，但在澳門的法規不容許的情況下集團不會採用，並以澳門的法律為依歸。