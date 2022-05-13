湖南長沙小區樓頂違建3萬呎廠房　8年前曾被揭發網民憂存安全隱患

上月底，湖南長沙一幢違規加蓋的居民自建房倒塌，事故造成53人死亡，僅10人獲救。

近日，網民爆料稱，長沙某小區其中一幢樓宇疑違規加建廠房，工廠作業不僅對居民日常生活造成影響，更擔心居住存在安全隱患。



《海報新聞》報道，違建的廠房位於長沙天心區香墅美地小區（又稱華菱藍調國際）。小區1號樓住戶方盛（化名）表示，2019年搬入小區後，就發現18樓有生產廠房，機器轟鳴。

方盛提供的香墅美地業委會申請拆除小區違建的報告稱，18樓原本是樓頂，後違規搭建了千餘坪（約35583呎）的廠房，現開設服裝廠，正在生產。搬運生產所需的原材料、成品都是易燃物，材料和成品的大量進出嚴重影響電梯的使用安全，更有17樓業主反映樓板開裂。

早於2014年，華菱藍調國際就曾被揭發「空中加工廠」一事。有報道指，工廠未向相關部門申請登記，是違章建築。街道辦工作人員介紹，此前有業主舉報過華菱藍調國際違章建築一事，城管部門曾上門制止，未料工廠自行加建一層，城管部門正積極聯繫建築方，處理違建一事。

芙蓉南路社區工作人員稱，華菱藍調國際18樓歷年為居民所關注，目前在經營的情況屬實，其因歷史遺留問題導致權證辦理存在問題。

該工作人員表示，在長沙開展自建房安全整治之際，社區也將商品房納入排查，第一時間就將華菱藍調國際的情況向上級部門匯報；責令開發商、企業主按照安全生產要求，整改到位，保障消防安全。另外，責成相關方盡快預約第三方檢測機構對樓棟做房屋安全檢測。至於是否關停廠房，將待職能部門進一步工作安排。