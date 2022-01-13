違建別墅遍布山東南山區　業主涉及名人幹部　官方整治無果？

山東濟南市南部山區是重要的生態和水源涵養區，吸引不少「城市人」興建別墅，惟數量驚人的房屋導致地面硬化急劇增加，大面積地下水補給區域遭到破壞。

在中央環保督察組持續督辦下，該區自2017年起掀起「拆違風暴」，但時至今日，該區仍有數千幢違建別墅未被拆除，甚至有新的別墅項目正在興建。



《經濟參考報》報道， 濟南市南部山區位於泰山山脈，是該市重要的生態和水源涵養區、濟南泉域地下水的主要補給來源。2001年，南部山區被列入省級生態功能保護區，2008年被納入省重點生態功能保護區，官方明確規定嚴控城市人口南移，嚴格限制南部山區各類開發建設活動。

然而，違建別墅遍布南部山區，半山腰上不時冒出一幢幢兩、三層高的獨幢建築。當地農民稱，違建別墅在南部山區幾乎無孔不入，鄰近濟泰高速公路錦繡川出口的傅家峪村僅有46户村民，地勢狹窄卻有18幢別墅。

臥虎山水庫旁的別墅區。（經濟參考報）

除了霸佔村民用地，違建別墅更突破山東省劃定的生態保護紅線。納入「全國重要飲用水水源地名錄」的卧虎山水庫、錦繡川水庫，既是濟南市的主要水源，也承擔對濟南泉域重點滲漏帶補水進行補泉保泉的重任，惟兩座水庫周邊區域都遭到別墅侵蝕。

卧虎山水庫西南側被大面積開挖成緩坡，另一邊卻是生長茂密的林木，超過380間別墅呈梯形自山腳綿延至山腰以上，周邊山體崖壁殘破、亂石裸露。錦繡川水庫周邊的山體亦被開發得面目全非，別墅群依山勢呈階梯式建設。

據了解，濟南南部山區以石灰岩山地為主，土層瘠薄、植被稀疏，一旦遭到破壞，恢復極為緩慢，因此一直是濟南市乃至山東省生態建設的難點地區。受地形條件限制，南部山區修建別墅大都需要削山填溝整地、疊砌護坡，大量施工填挖導致植被破壞、基岩大面積裸露，導致地表徑流下滲功能嚴重弱化。

南山區執法局對面的別墅區。（經濟參考報）

報道指，濟南南部山區的數千幢違建別墅，絕大多數是在國家「禁墅令」出台後的2003年至2015年建成。2017年5月，濟南南部山區管委會負責人在某次大會上透露，「在南部山區建別墅的非富即貴」，涉及社會各界名人、企業家、藝術家等。

當地不少村民稱，別墅的主人「有的一看就像是幹部」，包括山東省民政廳幹部、山東省市機關事業單位幹部，或來自郵政系統、教育系統、郵電系統。有知情者稱，「別墅有的就建在地方政府部門眼皮底下，不僅區執法人員上門查過，市裏的人也曾來村裏調查，有的前前後後查了三四次，但明面上都『合法』」。

2018年，濟南市有關部門對外稱，卧虎山水庫北岸「畫家村」違建別墅已全部拆除。前年9月，濟南南部山區管委會宣布，第一輪中央環保督察整改（涉及多宗卧虎山水庫周邊違建問題）完成率100%。惟報道指，被拆除的只是位於卧虎山水庫一級水源保護區內「畫家村」一村、二村35幢別墅，與該水庫僅一條公路之隔、被劃入二級水源保護區的「畫家村」三村20多套別墅至今毫髮無損。

圖家塘村北的別墅群。（經濟參考報）

濟南南部山區管委會相關通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6871處、423萬平方米。惟南部山區2017年以來上報濟南市建立的拆違任務台帳顯示，納入拆除台帳的違建別墅寥寥無幾，大多都是違建的平房、廠房和臨時搭建的農家樂、養殖房、廠房式大棚等。

有當地的幹部群眾表示，濟南南部山區3年多來拆除的別墅，只是違建別墅的「冰山一角」，大量別墅被網開一面。其中，清理整治濟南金雞嶺別墅區，為第一輪中央環保督察重點交辦件，卻歷經多次整治而「拆不動」。當地一些人士表示，應付式的選擇性整改，導致轄區內大量違建別墅被排除在清查整治之外，存量如此巨大卻急於報捷和銷號，無異於替違建別墅「洗白」放行。