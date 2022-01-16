上海8500萬「樓王」別墅違建百米圍牆　政府責令拆除

近期，上海市松江區佘山一幢價值逾8500萬的獨棟別墅被指違建，業主不僅私自挪走小區內的香樟樹，更在別墅外建起長達百米的圍牆。

據了解，該別墅被稱為「樓王」，在業主違建期間，城管曾多次責令整改。1月13日，別墅違法搭建部分已經全部由政府拆除完畢，並已完成垃圾清運。



違建的別墅位於上海佘山銀湖別墅小區。（周到上海）

央視財經《經濟信息聯播》報道，違建的別墅位於上海佘山銀湖別墅小區，業主去年起開始裝修。該幢別墅獨用面積約3046平方米（約32780呎），屬小區內面積最大的一幢，目前別墅大門緊鎖，仍然處於裝修狀態。

上海市松江區金地一村居民區書記朱吳偉表示，8、9月時知悉業主私自移走樹木，並發現有違建圍牆的情況，當時立即向城管報告。

在現場執法的城管工作人員稱，去年12月底接到投訴後開展調查，發現主要違建點是長達 140 米的圍牆和院內搭建的一處鋁合金小屋。城管部門上周二（11日）向業主送達《責令停止建設、限期拆除決定書》，要求在24小時內自行拆除違法建築。

據業主委託人稱，目前已知悉拆除要求並簽署《催告書》，由於拆除後裝修建材得不到保障，他希望可以延至農曆新年後才拆除。

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除了業主有個人的違建行為，不少發展商亦在新開發的小區中建設違法建築，影響樓盤的交付。位於上海康橋地區的新樓盤「綠洲康城親水灣風華小區」，近日就有兩幢別墅違建，雖然已基本拆除完成，但一眾業主至今未知何時才能收樓。

有法律人士稱，近年商品住宅違建案例愈來愈少，由於別墅的界定「違建」的難度更高，因此仍會暴露出問題，並提醒如有合理改建需求，需要先申請建設工程的規劃許可，取得許可證後再申請建設工程施工許可，才可以開工改建。