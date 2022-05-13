用《三國》赤壁之戰類比俄烏局勢　內地女孩清晰思路獲菲外長讚歎

近日，內地一名小女孩用《三國演義》中的典故淺談俄烏局勢，並用流利的英文侃侃而談這場現實版的「赤壁之戰」，引發廣泛關注，有不少網民都稱讚她小小年紀卻有如此清晰的思路，更指「澤連斯基要是有這孩子一半的智商也不至於挨打」。



網傳影片顯示，一名身著校服的小女孩被父親問到「如何看待俄烏局勢」時，在經過一番思索後竟流利地用英文闡釋出自己的意見。她首先對在戰火中飽受苦難的人表示同情，隨後又說自己最近再看中國四大名著之一的《三國演義》，並認為今天的俄烏局勢與三國時期沒有任何分別。

小女孩將「曹操與孫權爭荊州」與俄烏局勢作類比，她說，以美國為首的北約就好比是曹操勢力，而俄羅斯就像是孫權手下的江東，烏克蘭則是兵家必爭之地荊州，夾在它們兩個之間，不斷撩撥著前兩者的神經。

小女孩將烏克蘭比作三國中的兵家必爭之地荊州，並暗示烏克蘭總統澤連斯基將逐漸消失在歷史舞台上。（AP）

小女孩接著分析指，如若荊州被曹操攻下，按現在的話來說就是「沒有了戰略緩衝區」，曹操可以直接順江而下，對孫權來說威脅極大。孫權對此寢食難安，心想不能坐以待斃，赤壁之戰由此爆發。同樣的是，「北約想在烏克蘭搞東擴，被逼近家門的俄羅斯同樣也不能坐以待斃，因此爆發了俄烏衝突。」

被問到烏克蘭總統澤連斯基會有何「下場」時，小女孩說，「想想劉琮」。據了解，歷史中的劉琮在父親劉表急火攻心而亡後，直接向曹操不戰而降，曹操不費吹灰之力就取得荊州後，劉琮逐漸消失在歷史舞台上。

電影《赤壁》的構想圖。（資料圖片）

小女孩的上述言論引發廣泛關注，內地媒體《觀察者網》認為，用三國完全類比俄烏局勢肯定不夠嚴謹，「但小女孩能夠認識到俄烏衝突的本質在於以美國為首的北約不斷東擴」，並聯想到自己從《三國演義》中學得的道理且將之融會貫通，再用英語流利地表達出自己的見解，令不少人都稱讚她思路清晰、有個人見地。

網民評論：

「某些人還不如一個孩子」。



「澤連斯基要是有這孩子一半的智商也不至於挨打」。



「英語不錯，長大以後可以成為一名優秀的演員」。



「邏輯分明，表達流暢，情商智商雙在線，這教育真棒」。



「不考慮具體觀點，就看這小朋友和家長能流暢用英文交流，且對時事有自己見解，這有多少家庭能做到」。



I just can’t get enough of this little girl’s smarts. They really are the smart gender. https://t.co/5j2hF0kapD — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 9, 2022

值得注意的是，相關影片還引起了菲律賓外長特奧多羅·洛欽（Teodoro Locsin Jr.）的注意，他多次在Twitter對影片進行轉載，並讚賞到「這是俄烏局勢最有智慧的點評」、「這一代中國人是中國乃至世界的希望」，更表示想讓自己的孫女到中國接受教育，「我想讓她也成為像影片中這樣很有見解的小女孩。」