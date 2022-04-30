台國防院：約73%民眾願為台而戰　自我防衛決心未受俄烏戰爭動搖

台灣國防部智庫、國防安全研究院近日發布最新一期「國防安全雙週報」，當中民調顯示，有約73%的受訪者願為台灣而戰，且有過半數（54%）對軍方防衛台灣的能力有信心。專家分析，台灣人的「自我防衛」決心未有因俄烏戰爭而動搖。



中共政軍所研究員李冠成以「俄烏戰爭下台灣民眾自我防衛意識的持續與變遷」為題，委託國立政治大學電訪民調，分析是否影響台灣民眾抗敵意識。李冠成表示，一方面，俄烏戰爭誘發了人們對戰爭厭惡的負面情緒，但隨着戰事延長，也看到烏克蘭以小搏大、頑強抵抗的真實故事。

調查在今年3月9日至13日間進行，調查對象為20歲以上成年人，共完成1080份成功樣本。結果顯示，約73%受訪者表示願為台灣而戰，54%對軍方防衛台灣的能力有信心，而在去年9月訪問中，相同問題的數據分別為75%及58%，雖然比例微跌，但仍在調查的抽樣誤差範圍內。

俄烏戰爭並未撼動台灣民眾的防衛決心。圖為2021年9月台軍進行漢光演習。（AP）

對此李冠成分析，俄烏戰爭並未撼動台灣民眾的防衛決心。但他亦指出，俄烏戰爭對台灣國防民意影響較大的是民眾對美國出兵協防的信念。去年9月民調曾問受訪者，如果兩岸發生戰爭，是否認為美國會出兵幫助台灣，當時選答「一定會」和「可能會」的受訪者合計57%，但今年3月民調結果顯示，該比例降至40%，反映俄烏戰爭爆發後，台灣人對美國協防的態度轉趨保守。

民調進一步分析，在美國會出兵幫助的條件下，對台軍防衛有信心者中，高達95%願為台灣而戰，沒信心者中，則只有65%願上戰場，差距高達30%。若美國不會出兵，對台軍防衛有信心者中仍有89.8%願意上戰場，而沒信心者中的比例則進一步下滑到60%。對於這結果，李冠成表示，不論美國是否出兵助台，對台軍防衛能力的信心都與自我防衛意識呈現明顯的關聯，未來民眾對軍方防衛台灣能力的信心，將超越「美軍協防」，成為影響台灣人抗敵意識的關鍵因子。