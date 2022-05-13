《奇異博士2》賣破5億　迪士尼CEO稱「沒中國市場仍成功」上熱搜

5月11日，迪士尼公佈的2022財年第二財季業績報告，其中迪士尼行政總裁CEO鮑伯·查佩克（Bob Chapek）在財報電話會上回應提問時表示，《奇異博士2》未在中國上映，但上映一周全球票房賣破超過5億，他指出，「我們有信心，即便沒有中國市場，這都不妨礙我們取得成功。」



言論一出迅速在內地引發討論登上熱搜，有網民批評「中國也不需要迪士尼」、「隨他怎麼說，我線上看就好啦！」但亦有網民稱「人家都來送審（電影審查），是我們不給過。」、「跟國際越來越遠不是好事。」



據了解，在財報會上有分析師向鮑伯·查佩克提問，指出迪士尼的電影在中國上映都很艱難，包括《永恆族》和《尚氣》都未能如期上映。對此，查佩克回應提到，中國無論是從商業或政治角度都很複雜多變，但即便在中國未能如期上映，但是《奇異博士2》的全球票房表現還是非常好。

他表示，「我們很有信心，即便沒有中國市場也不妨礙我們的成功，我們在中國的票房收益率也比我們在世界其他地區的票房收益率要低』。查佩克也提到，迪士尼在中國市場擁有長期的成功紀錄，「我們的品牌和系列電影有強大的粉絲基礎，即便現在發行遇到一些困難，仍會繼續提交電影希望能成功發行。」他也提到，今年已經在中國市場發行《尼羅河謀殺案》、《奇幻魔法屋》等作品，未來也將繼續提交電影在中國市場發行。

查佩克言論一出，迅速登上微博熱搜。有網民批評他忘恩負義，稱「賺錢的時候怎麼就不說話了？」亦有網民稱「反正我本來都是在網上找的，不會再進去戲院支持」；但亦有網民表示，「他說的是財報分析，也沒有說錯」、「都說會送片子來審了，是我們不給過」、「感覺我們離國際越來越遠了。」

《深圳商報》報道指出，2019年，迪士尼旗下的漫威影業（Marvel）《復仇者聯盟4：終局之戰》在內地創下42.5億元（人民幣，下同）票房，成為當年電影票房季軍。2016年，迪士尼動畫電影《瘋狂動物城》（港譯：《優獸大都會》）則獲得15.34億票房，是當年電影票房亞軍。

但近兩年，包括迪士尼旗下作品在內的許多進口影片票房表現一般。回顧近年來進口片的票房走勢，國內觀眾對進口影片似乎越來越不買帳。此前《香港01》也做過系列報導，探討這一個現象。

《奇異博士2》口碑不俗。（劇照）

深圳商報指出，2016年，《瘋狂動物城》、《美國隊長3》等影片在國內的票房均超過10億元。2017年，又有8部進口影片在國內市場的票房超過10億元，其中《速度與激情8》（港譯：《狂野時速8》）斬獲26.71億元。

2019年，《復仇者聯盟4：終局之戰》票房超過40億元。不過，除該片外，其他進口影片的票房頹勢已十分明顯。2020年以來，每年仍然有數十部進口影片在國內上映，但票房最高的《速度與激情9》（港譯：《狂野時速9》）也僅有13.92億元，多部海外熱門影片在國內的票房表現不佳。

2020年以來，在疫情及影片自身等因素影響下，目前進口電影中內地票房最高的《神奇動物：鄧布利多之謎》（港譯：《怪獸與鄧不利多的秘密》）票房僅有1.6億元。迪士尼電影《魔法滿屋》（港譯：《奇幻魔法屋》）票房僅有7600餘萬元，《尼羅河上的慘案》（港譯：《尼羅河謀殺案》）則僅有6800餘萬元。

內地電影數據統計平台燈塔數據顯示，2016年至2020年，進口片佔國內票房的比例分別為42%、48%、38%、36%及16%，下降趨勢明顯。