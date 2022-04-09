電影出海．一｜主旋律難登國際？學者：中國不需以奧斯卡作指標

2021年中國以73億美元的票房成績，成為全球第一電影市場。不過，近年中國在國際電影節上卻不若日韓斬獲眾多國際獎項。3月28日，國家電影局《十四五中國電影發展規劃》中，設下2035年成為電影強國目標，要提升中國電影的國際影響力，令中國電影走出去。

《香港01》專訪嶺南大學文學院院長、東亞電影研究專家葉月瑜教授，其分析中國電影國際化問題在於中國電影創作環境單一，需以更多元的創作環境吸納不同電影人才，讓導演能多拍出「作者電影」，才能真正「走出去」。此為系列專題第一篇。



中國電影有水平 揚威國際要有多元電影環境

葉月瑜教授認為，中國電影業已經發生翻天覆地的變化，隨著內地新媒體急速發展、中國電影市場化，中國已經成為亞洲電影大國。而因為《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），便利香港電影及電影人進入內地市場，香港電影人積極在內地拍片，把技術和人才引進內地。

她說，內地慢慢學會怎麼拍大片，由需要香港的資金、行銷、技術。內地電影業已經成熟，到自己可以拍大片，如今年代已經不完全需靠外力、依賴香港，也能拍到賣座電影，香港如今也不是「東方荷里活」。

葉月瑜教授。（嶺南大學官網）

葉月瑜又提到，內地電影發展成熟，電影教育和製作都有一定水平，近年內地均有不少取得卓越票房成績的賣座電影，如2021年華語票房冠軍《長津湖》及2020年票房冠軍《八佰》等多部主旋律電影。當中，《長津湖》由陳凱歌、徐克、林超賢執導，是慶祝中國共產黨成立100周年獻禮片。

據內地官媒《中國青年報》報道，「第五代導演」張藝謀亦對《長津湖》的成功感到高興，他指10年、20年前，中國觀眾對荷里活大片趨之若鶩，迷戀美國流行文化的時代早已過去。 他稱，年輕人喜歡看《長津湖》是因為該片是體現中國精神的中國電影。年輕人喜歡這些電影，而不是喜歡看荷里活的英雄電影，是這幾年在中國電影市場上的大變化。

對於中國電影如何在國際上有好成績，葉月瑜認為，像《長津湖》這樣歷史大敘事大製作的電影，完全可以競逐奧斯卡獎項，電影無論在製作和包裝都有一定水平。但是，內地的主旋律電影，通常都有很清楚的「黑白分明」敘事結構，角色善惡分明。在《長津湖》中，中國代表善，美國代表惡，故事結構的設計比較單一，導致奧斯卡評審會認為敘事太容易猜到。所以內地商業或藝術電影都很難進入到國際舞台和市場。

《長津湖》票房57.75億。（《長津湖》劇照）

主旋律電影未必適合或需要走向國際

在兩岸三地，很多電影人和電影迷都希望中國電影能進奧斯卡，當中獲得兩屆奧斯卡金像獎的李安導演曾是金馬執委會主席，他的成就更是不少中國電影人的目標。

葉月瑜認為，中國不需要以奧斯卡等國際獎項作為指標。她指，奧斯卡喜歡發揚人性光輝和弱勢群體題材的電影，2019 年韓國電影、奧斯卡獎最佳影片《上流寄生族》正講述一個無業遊民家庭，通過騙術鑽進上流人家。

她指，儘管中國電影能入圍奧斯卡是肯定，但是以中國電影目前的發展來說，中國電影環境較為單一，在內地保守的電影政策上較難有很多討論內地弱勢群體題材的電影，缺乏歐美的多元創作環境，因此中國要挑戰或競逐國際獎項都很難。

浸大電影學院客席教授、金馬獎得主、香港新浪潮導演譚家明，曾在電影資訊網站《動映地帶》訪問表示，導演追求國際化﹐闖荷李活﹐未必是好事。 荷李活分工細緻，運作系統完善﹐ 導演未必完全掌握創作。導演闖荷李活會浪費導演創作力﹐ 留在本地導演的成就可能更大﹐ 作品也更深刻。 他指，荷李活的製作條件非常優厚﹐但成本不能決定作品好壞。

韓國導演奉俊昊的電影都在韓國製作，並以韓國電影《上流寄生族》獲得奧斯卡獎最佳影片是說明留在本地發展也能成有好成就的例子。

奉俊昊的《上流寄生族》成為史上首部非英語奧斯卡最佳電影。（Getty Images）

在內地電影發展政策方面，葉月瑜認為，內地政府的電影政策主要是對內而不是對外，電影是當作文化去推廣，而不是當作商業去推廣。政府的電影政策是中國電影的核心，是中國電影發展的「火車頭」，內地電影公司、電影投資人和電影人都必須以電影政策為先。

她提到，電影是「上架的商品」，且投資巨大，題材若不符政策不太可能如願發行。因此內地票房榜前列電影以主旋律片為主，有時候不同題材的電影也會加入愛國主題，如《紅海行動》、《流浪地球》、《中國機長》等電影。主旋律歌頌中國，可以迎合愛國觀眾，讓電影更暢銷，亦獲院線更多排片機會，當局和傳媒亦可能會因為電影的愛國主題而廣泛宣傳電影，以此教育並團結民眾愛國愛黨。愛國主題因此成為內地電影發行的有利因素。

葉月瑜稱，內地一些電影根本不旨在迎合外國觀眾，要讓中國以外的觀眾接受中國電影，還需要時間和很大的努力。

張藝謀在《中國青年報》訪問中也提到，中國電影創作者不能只拍「讓你上課」的主旋律電影，電影好看才能輸出價值觀，才能講出故事，寓教於樂。他稱，電影創作者要明白，好看有趣的電影才會留下並傳播，內容無聊就自生自滅，無論故事多深刻、主題多宏大、題材多重要，如果電影不好看，觀眾放棄看了，電影創作者就達不到目的。

另外，葉月瑜稱，中國電影有自己的內需，其實不太需要外國市場。中國電影市場完全可以用「內需」的思考方式去製作發行電影。一些主旋律電影不見得適合走到國際，也不見得需要走到國際。

葉月瑜稱，內地電影是要看國家電影局的看法，如果電影不符合當時的政治氣氛，電影局可以不讓電影放映。比如在國內政治變化、中美、兩岸關係緊張等大環境下，涉及中國歷史、涉台和涉外等題材的電影，可能會因為當時的敏感政治氣氛，或因「技術理由」和其他不可控的因素而延遲放映。

葉月瑜表示，這對電影人和投資人來說，風險是不可預料的，讓中國電影難以百花齊放，國外的電影人才也因為當中的不確定性，而選擇在歐美等地方發展。因此，即便中國是世界第一電影市場，如果沒有「多元」的電影創作環境，也很難吸引國際電影人才，中國電影要稱霸國際也更難。

張藝謀電影《一秒鐘》不參加參加第56屆金馬獎。（微博＠一秒鐘）

張藝謀電影《一秒鐘》就曾以「技術原因」取消在第69屆柏林影展、第33屆中國電影金雞獎開幕式的放映，該電影內容有關於文化大革命歷史的描寫。張藝謀是執導北京夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演，也是G20杭州峰會文藝演出「最憶是杭州」和中國成立70周年聯歡活動總導演，得到當局高度信任，他因執導很多國家大型文藝活動有「國師」之稱。可見，國家電影局對電影題材的審查非常嚴格，就算「國師」也需服從。

葉月瑜指，電影是上架的商品，張藝謀《一秒鐘》等了一年才放，過了在國際宣傳的好機會。她稱，電影有三大核心，分別是主創、 製作後製和宣傳發行。當中，宣傳發行對電影知名度和賣片來說非常重要。宣傳費和發行費按照荷里活的標準，是整個電影資金當中的25%。因此，內地電影的審查政策不利中國電影走出去。要提升電影國際影響力，實現電影強國目標，中國要有多元的環境有利創意和電影人發展。

葉月瑜教授，美國南加州大學電影電視學院博士，嶺南大學文學院院長暨林黃耀華視覺研究講座教授，曾擔任香港浸會大學電影學院教授兼總監、第41、44屆金馬獎決選評審委員，對華語電影及亞洲電影工業研究深入。