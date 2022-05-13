見不到本尊了？「中國馬斯克」突遭微博禁言　網民：AI換臉被發現

內地一名男子因為與電動汽車公司Tesla（特斯拉）CEO馬斯克（Elon Musk）「撞臉」而在海外網絡走紅，馬斯克此前回應道：「我想見見這個人（如果他是真的）」。



但兩個馬斯克還未「相認」，微博網民卻發現中國版馬斯克、微博用戶「馬一龍0」遭微博禁言且發布的影片也多數刪除，內地網民也開始質疑「馬一龍0」應該是使用AI換臉。



日前有關中國版馬斯克的影片在內地廣傳，經轉發到Twitter後，男子快速在海外走紅，有海外網民表示，如不是他說出流利的中文，差點就認為他就是是馬斯克。不過也有網民懷疑男子是使用了換臉工具，如「Deepfake」，該工具剛推出時就曾被大量用作換上名人的臉。

5月10日，有網民在Twitter發布了真版與山寨版馬斯克的照片，並特意@了馬斯克本人，馬斯克也回應稱：「我想見見這個人（如果他是真的）。現在有「Deepfake」技術，很難分辨真假。」

中國版馬斯克、微博用戶「馬一龍0」也在微博上隔空回應：「我就在這裡，我也很想見你，我愛你。你是我的英雄。」

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但兩個馬斯克尚未見面，網民卻發現微博用戶「馬一龍0」的帳號已遭微博禁言，相關影片也全數刪光，只留下一個未露臉駕駛Tesla，並高喊「Everyone! I am Elon Ma」的影片以及一個他手拿可口可樂的影片，抖音影片則未刪除。

對此，金誠同達律師事務所高級合夥人葉家平稱，若視頻採用換臉技術，該男子涉嫌侵害他人肖像權。

網民點睇：

AI換臉，明顯假的，這哥們臉部中心色澤要比周邊更明亮，一眼頂針鑑定為假。

哥們別急，等馬斯克收購微博給你解封。

估計是換臉吧，不然早就開直播打賞了。

有證據證明是AI換臉所以禁言，還是只是有爭議？禁言的依據是什麼?

