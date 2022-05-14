助博士一晚解難題、哈佛願為之打破校規？北大「韋神」：假新聞

北京大學助理教授，數學科學學院微分方程教研室研究員韋東奕在數學界素來有「韋神」之稱，其以被稱為「韋方法」的解題方法，以及速度奇快的特點而聞名。日前，內地傳媒廣泛報道，稱哈佛曾為他打破校規，又指一個6人的博士團隊4個月沒解決的項目數學模型難題，竟被韋神用短短一晚的時間就解決。不過，韋東奕本人近日回應表示，這都是假新聞；謠言傳播者亦就事件道歉。



據早前報道，上述博士團隊委託一名北大友人，嘗試請韋東奕來解決困擾多時的難題，結果後者只用了一晚上就解決了。為了感謝，團隊想以一定的現金答謝，但是韋東奕表示太簡單了，不需要。最終在再三堅持下，團隊為韋充值了公交卡。另一方面，美國哈佛大學早年曾想用一系列優厚條件招攬韋東奕到該校讀書，甚至願意為其打破校規，直接免掉英語考試，但都吃了閉門羹。

據內媒「南風窗」周五（13日）報道，韋東奕明確表示，上述兩項傳言都是假的，「關於哈佛那個，可能有些人這麼認為，但沒有明確這麼說過，哈佛沒找過我」。而談起走紅，韋東奕早前接受「九派新聞」採訪時亦表示，對此感覺很奇怪，「很多人找我拍照，我不太喜歡」。

至於謠言傳播者、科學科普博主「賊叉」亦在周五就事件道歉，稱沒有核實消息就發出，作為始作俑者向大家道歉。而面對部分網民的攻擊，他表示自己確實「翻車」了，但不意味什麼阿貓阿狗都能來踩一腳。

北大數學系官網顯示，韋東奕高一時破格進入數學奧林匹克國家集訓隊，在奧數班學習一年後，得到了代表國家參加第49屆IMO國際數學競賽的機會，還在這含金量極高的比賽中取得6道大題全對，滿分的驕人成績。

一戰成名的他之後衛冕第50屆IMO，並以1:7的時間比擊敗7歲自學微積分、12歲拿到IMO金牌的數學競賽史傳奇陶哲軒。成為北大學子後，韋東奕又以一己之力於2013年丘成桐數學競賽中，在五個競賽科目斬獲四個金牌，並攬下丘成桐大學生數學競賽個人全能獎。