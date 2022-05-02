北大中文系教授116字微博被指有12處語病　教授覆：多謝幫我傳播

前日（30日），北京大學中文系教授、博士生導師張頤武在微博發布一段文字，被網民指出在116字與防疫相關的微博發文中出現12處語病，引發熱議。



據《上游新聞》報道，微博網民「鄧學平律師」，昨日（1日）發布對這段文字的批改圖，訂正張頤武的微博發文。

鄧學平律師在發布這張圖片時寫道：「身為北京大學中文系教授和博導，這樣的文字寫作水平，只能說明平時在專業領域的勞動付出還不夠多啊！」

網民「鄧學平律師」昨日（1日）對這段文字進行共12處修改。（微博@鄧學平律師）

圖中可見，鄧學平分別修改張頤武原本寫的「專家作用不能忽視」、「總體感染下降了」、「這當然上海的所有人共同努力的成果」等文字，改為「專家的作用不能忽視」、「總體感染率下降了」、「這當然是上海所有人共同努力的成果」等。

昨晚（1日），張頤武回應說：「有人挺喜歡我這一段，多謝幫我傳播。一個字也不用改，再發一遍。雖然是隨手寫的微博，確實沒有修飾得完美，但費心弄了半天也挑不出什麼硬傷。這些是隨手寫的點評，沒什麼值得說的。多謝費心指點，不喜歡內容就說，費勁點劃好半天，使了這麼大力氣，這麼關心一段微博點評。這真是對我太關心了，多謝了，但就是沒有不通的，這也沒辦法。看著這麼操心費力，也是很有趣，很值得尊重。希望今後還多指教。雖然微博文字不能精益求精，但還是挑不起什麼事來。也不容易，這麼認真費力對待一段點評，真是費心了。還是謝謝。」

隨後，張頤武又發了第二條微博作為回應，他在微博中提到：「古人有一字師，現在是微博有一百多字師。勞神費力，辛苦得很，點點劃劃，真是勤奮極了，對著一段微博真是努力。」

張頤武昨晚（1日）回應網民的批改。（微博@張頤武）

有網民稱「隨手點評也不至於如此水平」。還有部分網民表示，不應對微博上的內容如此苛刻，在微博發表個人觀點畢竟不是參加語文考試，也不是在公開出版物上發表文章，過分苛責並無必要：「微博=出版物，有人就是這個標準來要求別人」。

北京大學李兆基人文學苑6號樓。（北京大學）

北京大學官方網站介紹，北京大學中國語言文學學科的定位是「中國領先，亞洲頂尖，世界一流」。本學科迄今已創建112周年，學術薪火相傳，歷史上名師輩出，鑄就了本學科「鐵肩擔道義，妙手著文章」的人文信念和學術傳統。

另外，張頤武身兼全國政協委員、民進北京市委會副主委、北京大學中文系教授，從事中國當代文學、電影、大眾文化和批評理論的教學與研究。20世紀90年代以來，研究全球化與中國當代文化關係，闡釋中國轉型時期的社會文化現象。