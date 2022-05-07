北大「韋神」爆紅曾令哈佛打破校規　困6博士4個月難題竟用一晚KO

北京大學助理教授，數學科學學院微分方程教研室研究員韋東奕在數學界素來有「韋神」之稱，其以被稱為「韋方法」的解題方法，以及速度奇快的特點而聞名，學生更直指上他的課頭痛難耐，皆因實在太艱澀難懂。

近期，一個6人的博士團隊4個月沒解決的項目數學模型難題，竟被韋神用短短一晚的時間就解決，後者事後還以「太簡單」為由婉拒現金答謝，令其再次火上了微博熱搜。



據了解，上述博士團隊委託一名北大友人，嘗試請韋東奕來解決困擾多時的難題，結果後者只用了一晚上就解決了。為了感謝，團隊想以一定的現金答謝，但是韋東奕表示太簡單了，不需要。最終在再三堅持下，團隊為韋充值了公交卡。

對於事件，北大數學院院長不以為意，認為這發生在韋東奕身上是很平常的事，並強調韋很聰明並很專心做數學，「他就是生活方式比較淳樸，我們尊重他的意願」。

「韋神」近期再次火上了熱搜。（微博）

今次絕非韋東奕首次走紅，實際上，他在公眾視野的初體驗還頗具戲劇性。話說當初一名記者在北大進行採訪，希望讓學生談一下學習的感受，以鼓勵當屆高考生。

這時，手提礦泉水、兩個饅頭，貌不驚人甚至有點「麻甩」的韋東奕便出現，被當成了普通的北大生採訪。他對記者直言，自己根本沒有參加過高考，也沒提出什麼技巧建議，「嗯…把之前的題做一遍，會好點吧」。其又透露，自己高中時獲得數學聯賽山東省冠軍，拿到過數學奧林匹克金牌，因此獲保送北大，後來還留校任教，讓記者大跌眼鏡。

貌不驚人的韋東奕因採訪首次出現在公眾視野。（微信＠北京日報）

走紅網絡後，韋東奕的背景開始備受關注。北大數學系官網顯示，韋東奕高一時破格進入數學奧林匹克國家集訓隊，在奧數班學習一年後，得到了代表國家參加第49屆IMO國際數學競賽的機會，還在這含金量極高的比賽中取得6道大題全對，滿分的驕人成績。一戰成名的他之後衛冕第50屆IMO，並以1:7的時間比擊敗7歲自學微積分、12歲拿到IMO金牌的數學競賽史傳奇陶哲軒。成為北大學子後，韋東奕又以一己之力於2013年丘成桐數學競賽中，在五個競賽科目斬獲四個金牌，並攬下丘成桐大學生數學競賽個人全能獎。

傑出的表現也讓他聲名遠播，據報，美國哈佛大學曾想用一系列優厚條件招攬韋東奕到該校讀書，甚至願意為其打破校規，直接免掉英語考試，但都吃了閉門羹。紐約大學的林芳華教授曾評價，由於韋東奕動作實在太快，能快速把別人文章方法和結果大為簡化，故有些大人物不敢輕易在文章發表前，提前放在網上。

回到北大的教職上，韋東奕自然也享有明星級待遇，據網民爆料，他還曾獲同校的女神兼學霸公開示愛。而為了一上「韋神」的課，許多學生會早早進入教室佔座。

不過韋東奕也不是沒有遇到難題，他表示，自己教授的課程選課和聽課的人數都比較少，中期退課以後就基本上就只剩5、6人，對此他謙虛地稱是自己講課水平不高所致。

有學生則透露，韋東奕把數學課上成了「英語課」，皆因其課上，滿黑板都是英文字母兼夾雜數字，根本聽不懂。值得一提的是，某學期間，韋東奕擔任一門課的助教，在介紹韋神時，老師笑稱：「如果你們有不會的習題可以問我，如果我不會可以問助教，如果連助教都不會那估計就是題目錯了。」