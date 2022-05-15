男子網購李寧「新鞋」竟藏臭襪　京東商家：退貨兼賠40元

陝西西安一名男子日前在內地網購平台「京東」購買一雙李寧牌新鞋，不過到貨後卻在鞋裏取出一隻皺巴巴的臭襪子。經投訴後，商家表示將會予以退貨並補償40元（人民幣．下同）。



《華商報》報道，李先生的訂單記錄顯示，4月4日，李先生在京東App上的李寧官方旗艦店購買了一雙價值318元的跑鞋，實際支付297.9元，4月6日收到新鞋後，沒想到鞋裏竟有隻「臭襪子」。

李先生說，他收到新鞋後準備試穿，在將鞋裏的鞋撐廢紙取出來時，竟取出一隻臭襪。「襪子是從右腳的鞋裏拿出來的，我以為是墊鞋的紙，咋都沒想到是一隻臭襪子，皺皺巴巴的，感覺是穿過的，特別噁心。」李先生隨即於當晚9時許拍照反饋至商家，商家答覆稱「非常抱歉倉庫問題影響購物體驗，可申請退貨處理」，但沒有其他補償方案。

京東商家回應稱，可以退貨兼賠償40元。（網上圖片）

「鞋如果是別人退的我也能理解，但裏面搭上一隻臭襪子，那就是商家在發貨時沒有認真檢查導致的」，李先生說，他認為這屬質素問題，應予三倍賠償，於是向京東客服投訴，結果被告知可退貨並補償40元。

李先生與京東客服的協商歷史顯示，4月13日客服留言稱，解決方案為客戶可申請售後處理，對於商家會進行違規問題提報，後續進行整改處理。

在與商家、京東客服協商無果後，李先生透過微信小程式向消費者協會投訴。4月17日，上海李寧體育用品電子商務有限公司回覆稱，收到顧客反饋收到鞋子有一隻使用過的襪子問題，已電聯顧客致歉，告知可處理退貨及40元補償，顧客不同意此方案，協商和解不成功。

5月13日下午，京東客服熱線工作人員表示，專員反饋的處理結果是該商品不存在質素問題，可正常申請售後補償40元，對商家會進行違規提報核實，後續進行整改處理。「平台無法核實商品是否被使用過，如果對處理結果不滿意，消費者可繼續申訴處理。」