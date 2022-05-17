湖南漢與友人到廢棄礦坑內潛水失蹤亡　持開放水域潛水證

湖南株洲周日（15日）發生潛水意外，持有開放水域潛水證的何姓男子與友人潛水時失蹤。經救援人員搜索近30小時後，何男昨晚（16日）被打撈上岸，證實身亡。



事發於周日下午，6名潛水發燒友從長沙到株洲經開區太平橋社區一廢棄礦坑內潛水，有3人攜帶較為完整的潛水設備下水。由於水下地貌超出預料，他們緊急返回，其中何姓男子走散失蹤。《瀟湘晨報》報道，6人均為湖南省人民醫院醫務人員。

何男在一廢棄礦坑內潛水，失蹤近30小時後被尋回，證實身亡。（三湘都市報）

家屬透露，何男不到40歲，愛好潛水運動，還考取了潛水員證。當日下午3時許，何先生與另外兩人攜帶專業潛水設備下水，直接潛到底巡遊一遍後，準備往回走，卻在上升時撞到石頭，發現進入一個溶洞。3人見狀準備撤離，可一慌張，他們便各自按照自己的記憶逃生，「另外兩人幸運一點，九死一生地出來了」。

家屬又稱，何男此前潛水大多選擇在水庫或出海潛水，且都會事先踩點考察，未料這次會碰上複雜的地形，且攜帶的氧氣量只夠支撐約一小時，「橫、縱都挖了，很多洞坑過道，不小心就絆住了，氧氣量出現警報，他和朋友走散，沒找到自己來的那條通道，沒能順利出來」。

當地居民介紹，該片礦坑於2006年被強制關停，後來灌滿了水。當時開挖深度有4、50米，且在片石洞東南角位置，還有一處直徑4米開口的空間，「地下有很多坑洞組成，像迷宮一樣」。

救援人員在現場搜救，岸邊告示牌寫有「水深危險，禁止游泳」。（三湘都市報）

長沙市岳麓區藍天應急救援隊隊長譚章介紹，洞內地形複雜是本次救援最大的難題，事發區域原本是一個礦坑，廢棄後注滿水，何男潛入的是礦坑內部一個水深約70米的礦洞，還有約3000平方米的礦廳和礦洞相連，洞內地形複雜，能見度僅約2米。

譚章表示，何男考取的是開放水域的潛水證，但他此次潛水屬於洞穴潛水，難度比開放水域更大，情況也更複雜。此外，何男潛入的路線的直線距離只有6、70米，「如果有彎道的話，它可能會有一百多米長」。