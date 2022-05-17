虛擬偶像「996」工作制累壞！宣布休眠　粉絲憤怒投訴爭勞權

5月10日起，內地粉絲眾多的虛擬偶像「A-SOUL」成員珈樂宣布「休眠」，即將在5月20日開辦告別演唱會的消息。粉絲質疑該虛擬偶像的「中之人」（指虛擬形象扮演者)遭受不公待遇，被苛扣工資，工時「996」，將矛頭指虛擬偶像A-SOUL的公司——抖音母公司字節跳動和樂華娛樂要替偶像爭取權益。



5月17日，杭州市濱江區人力社保局就該事件相關信訪在浙江省人民政府網站回應稱，調查中未發現存在剋扣工資和強迫簽訂勞動合同的情況。



據了解，「A-Soul」是2020年11月由抖音母公司字節跳動與經紀公司樂華娛樂聯合推出的虛擬偶像女團，團內五位成員都由真人扮演。5月10日珈樂宣布休眠以來，粉絲爆料扮演虛擬偶像的「中之人」，薪資少更需超時工作。A-Soul粉絲於是開始在各種管道投訴、舉報，希望能保障虛擬偶像扮演者的權益，引發內地輿論關注。

A-SOUL作為擁有百萬粉絲的內地人氣虛擬偶像，扮演者每月的工資只有1,1000元（人民幣．下同）的底薪和1%的提成，剩下的都要交給公司和平台方。甚至還有爆料人稱這些扮演者的基礎工資只有7000塊，這樣的薪資水平在杭州難以生活，此外扮演者工時過長，時常需要「996」（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）。

網民們提到，A-SOUL成員中人氣最高的嘉然，扮演者只能穿100多塊的裙子，戴30多塊的首飾，多次在直播說「我沒有錢」；另外也有爆料指出，公司逼迫成員續約，但工作環境嚴苛，訓練出一身傷病，甚至還有職場霸凌等問題，粉絲十分心疼決定替偶像維權。

A-SOUL目前的著作權屬於杭州看潮信息咨詢有限公司，此公司大股東是字節跳動全資控股的北京游逸科技有限公司。

3月底，杭州看潮信息諮詢有限公司指出，作為經紀公司和A-Soul團隊溝通續約事宜，其中珈樂不同意續約，另外四人經協商達成續約。A-Soul項目組決定從5月20日開始停止珈樂直播工作，並在5月10日對外宣佈該決定。

杭州市濱江區人力社保局則稱，在調查中未發現杭州看潮信息諮詢有限公司存在剋扣工資和強迫簽訂勞動合同的情況。

虛擬偶像市場超3000億 沒有負面形象成品牌新寵



內地機構「艾媒諮詢」數據顯示，中國虛擬偶像核心產業規模，2021年預計達到62.2億元，預計2023年我國虛擬偶像市場規模將達到3334.7億元，虛擬偶像開始接拍廣更，更成為品牌代言人。不少電商平台推廣相關產品時，也開始利用虛擬網紅營銷。（相關閱讀：永不犯法的「吳亦凡」來了 中國虛擬偶像進軍市場將取代真人？）

洛天依是中國首個虛擬偶像。（搜狐）

虛擬偶像相關的創業公司也大量獲得了資本的青睞。一面是真實偶像因私生活「塌樓」、「翻車」，另一面是虛擬偶像「一拔電就下班，全無後顧之憂」。這讓業內大型企業愈來愈看好這個有潛力的市場。

但國務院主辦的《經濟日報》日前刊文指出，應該進一步規範虛擬偶像代言。文中提到，虛擬偶像代言目前尚處於起步階段。商家可以以其為擋箭牌，將欺詐消費者的責任推給虛擬偶像，自己則置身事外。商家有時更難免受到利益最大化的驅使，將一些言過其實的宣傳用語摻雜其中，利用消費者的「嘗鮮」心理，誘導其購買產品，事實上對消費者形成欺詐。

文中建議，一方面，相關部門要盡快出台相應的法律法規，進一步規範虛擬偶像代言的使用方式，避免風險，引導行業走向良性發展；另一方面，商家應恪守誠信經營理念，以法律和商業倫理為準繩，將正面的品牌形象與虛擬偶像有機融合在一起，提升消費者對品牌的認知和信任感，切實維護其權益。