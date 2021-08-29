永不犯法的「吳亦凡」來了　中國虛擬偶像進軍市場將取代真人？

從鄭爽代孕到吳亦凡性侵案，再到張哲瀚、趙薇的「精日」風波，內地演藝圈一波未平、一波又起，也讓不少人直呼「是不是真人明星不行了」。

隨後，中國「虛擬偶像」市場再度獲得關注和討論，不犯法、不翻車（指公眾人物因負面新聞形象跌落）、不戀愛的虛擬偶像，能否取代真人偶像，也成為討論焦點。



內地機構「艾媒諮詢」數據顯示，中國虛擬偶像核心產業規模，2021年預計達到62.2億元（人民幣．下同）。巨大的商業價值下，虛擬偶像相關的創業公司也大量獲得了資本的青睞。一面是真實偶像因私生活「塌樓」、「翻車」，另一面是虛擬偶像「一拔電就下班，全無後顧之憂」。這讓業內大型企業愈來愈看好這個有潛力的市場，紛紛推出虛擬偶像。

洛天依是中國首個虛擬偶像。（搜狐）

「初音未來」年收不輸一線偶像

虛擬偶像有着具體人物設定、故事背景、個人喜好，就像是一個真實存在的「人類」。相較之下，真人偶像作為獨立的個體，有自身思維與「配合度」「忠誠度」等多方面不穩定因素，於是當看到虛擬偶像的身價後，虛擬偶像開始被各國市場接受。

日本的「初音未來」作為虛擬偶像的鼻祖，坐擁全球6億粉絲和百億日元身價。「初音未來」一年賺進最少6億日元（合人民幣約4000萬元），與中國一線偶像相差無幾。有鑑於此，早在2012年，中國第一個虛擬偶像「洛天依」就已華麗登場。其獻唱歌曲、舉辦演唱會，還與真人歌手合唱，引起了年輕市場的關注和追捧。

自此，中國市場正式開始不斷出現虛擬偶像。2017年，騰訊視頻推出「赫茲」這一少年虛擬偶像，「赫茲」最初出現在2017年《明日之子》第一季，虛擬偶像的參賽為節目帶來了極大的話題度，最終「赫茲」成功出圈晉級全國八強，並在2020年「明日家族四季首聚演唱會」獻唱。

騰訊率先出擊，愛奇藝、B站也緊隨其後。愛奇藝推出了《跨次元新星》，致力於打造一個「養成系的偶像選秀節目」；B站的VirtuaReal虛擬藝人企劃，菜菜子Nanako登上B站當天直播人氣榜第一；央視去年推出國風少年成團選秀節目《上線吧！華彩少年》，推出了虛擬少女形象翎Ling。

此後，Reddi、Vince、Vila、AYAYI等虛擬偶像「橫空出世」，愈來愈多的虛擬人在網絡社交平台開設個人帳號，顯示虛擬偶像已經被中國市場所認可。

虛擬偶像成本高昂 將靠「人格魅力」競爭

每一位虛擬偶像都有一個明確的人物設定，對背後的技術團隊要求極高。有業界人士指出，目前，中國虛擬偶像市場還不完善，沒有明確的打造流程。

鯤鵬金翅CEO徐鵬接受《北京青年報》訪問時表示，因為技術門檻較高，虛擬偶像依然還存在一些無法解決的「痛點」。其次，在培養成本上，虛擬偶像比一個真人偶像的價格高得多，一般虛擬偶像製作一首歌時長的成本就要在10萬元左右；如果結合歌曲、舞蹈以及MV內容，成本即可達100萬元；如果要舉辦虛擬偶像的專場演唱會，成本高達2000萬元。不過，隨著技術的成熟，虛擬偶像的生產成本也在下降。

但他同時讚揚虛擬偶像有著真人偶像不可比擬的優勢，例如可塑性、可控性、更多的發展可能性，還能夠讓偶像不受時間和空間的影響，具有很大的靈活度。「未來，外表這個問題在虛擬偶像領域不再是主要壁壘，人格魅力究竟會展開什麼樣的競爭，也很值得期待」。