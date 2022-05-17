上海疫情｜老夫妻康復出院25天仍被封家中　社區：考慮防疫嚴謹性

上海的本土疫情漸趨緩和，但部分區域的防疫政策卻未有因此放鬆。一對家住徐匯區、曾經感染新冠肺炎的老夫妻，4月21日被判定康復後由方艙出院回家，惟近一個月的時間過去了二人依然被封家中，事件引起關注。



上海徐匯一對康復老夫妻，出院後25天家門仍貼有封條。（新聞坊）

據上海廣播電視台《新聞坊》欄目報道，4月21日，蔡阿姨與丈夫新冠康復後由方艙醫院返回家中。4月29日，二人進行核酸複查，結果顯示蔡阿姨為陰性，其丈夫卻為陽性。工作人員解釋指，蔡阿姨丈夫的Ct值為39，未有超過40，因此被判定為陽性，而蔡阿姨則被列為密切接觸者。

正是如此，二人在康復出院25天後仍然被封家中，蔡阿姨指，自己居住的小區早已是防範區，但自家門上仍貼著封條，自己本身患有心血管疾病，近幾日又牙齦發炎導致臉頰和脖子疼痛難耐，憂慮牙病誘發其他疾病但並未獲准外出就醫。

蔡阿姨表示自己牙齦發炎導致臉頰和脖子疼痛難耐，急需外出就醫。（新聞坊）

事實上，上海市疫情記者會於5月4日就介紹過，通過實踐研究證明，康復後的新冠患者核酸Ct值≥35時，樣本中分離不出或病毒，這就意味著患者已經不具有傳染性。徐匯區的疾控中心亦表示，Ct值為39理論上不具有傳染性，蔡阿姨亦不屬於密接者，「應該可以看病，可以申請做核酸，或者到了醫院申請做核酸。」

此外，根據內地官方今年3月發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》顯示，判定解除隔離管理及出院標準的，Ct值標準從界限值40降到35。

雖上海官方以及疾控中心均表示蔡阿姨的情況可以外出就醫，惟蔡阿姨居住小區所屬的徐匯區康健街道有工作人員表示，「雖然蔡阿姨擁有綠碼，理論上不算密接，但考慮到社區防疫的嚴謹性，還是建議蔡阿姨實行居家健康觀察。」

蔡阿姨的健康碼。（九派新聞）

及至本周一（16日），蔡阿姨表示，已經有工作人員上門為她和丈夫進行核酸複檢，若二人結果均為陰性，待區疾控中心研判後，門上的封條就可以去除，恢復正常生活。

另外，據上海市衛健委通報，當地昨日（16日）新增823宗新冠肺炎本土感染，包括77宗屬於確診個案、746宗為無症狀感染者；再有1名患者死亡。