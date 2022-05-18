子女為亡母註銷手機號竟被告知「需本人辦理」　廣州移動道歉

廣東廣州移動近日據報有工作人員在子女為亡母註銷手機號，竟告知對方「需本人辦理」。廣州移動周二（17日）表示，公司高度重視事件，立即組建專項工作組，連夜就相關問題進行核查，經查實，已主動聯繫機主親屬深入溝通並誠摯道歉。



據廣州移動介紹，事發於上周六（14日）下午，號碼136XXXXXXXX的機主的親屬吳先生到番禺大石加盟營業廳辦理代辦銷戶業務，當時營業員告知，該號碼銷戶需機主本人現場辦理，吳對此表示：「她本人已經來不了了。」營業員未能準確理解這句話的含義，不知道機主已離世，於是再次提醒號碼銷戶需本人現場辦理，或不再充值繳費，欠費停機三個月自動銷戶。

吳未有提出異議，隨即離開，當天未能完成號碼銷戶。直到周一（16日）中午，吳先生與另一機主親屬吳女士再次來到該營業廳，說明機主已離世，並提供了死亡證明等資料，營業員遂即場辦理了號碼註銷。

廣州移動表示，公司查實相關情況後，主動聯繫機主親屬深入溝通並誠摯道歉，同時引以為戒、舉一反三，對合作服務窗口存在的主動服務意識不足、溝通水平不夠等問題進行反思並加強改進，切實優化服務流程，加強合作服務窗口人員培訓，著力提高服務水平，為廣大客戶提供更優質的服務。