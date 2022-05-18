100億一瓶酒？92年產漢帝茅台酒瘋狂拍賣　商家急中止阻惡意加價

一瓶產於1992年的「漢帝茅台酒」日前在拍賣平台上線後，引起瘋狂拍賣，其起拍價為3999萬元（人民幣．下同），加價幅度100元，最終報價距離100億元竟只差100元。由於拍賣情況異常，商家和平台經過緊急商議後，決定中止拍賣。



被瘋狂競拍的漢帝茅台酒為53度，500ml，報名競拍者達1769人，在競拍時間內共產生了4036條拍賣記錄。首次出價3999萬出現在上周四（12日）早上，直到周一（16日）晚前，加價均在正常範圍內，可就在當晚9時多，價格突然翻了10倍，從5258.01萬拍至52577.79萬元，到10時多更已被拍至99.999999億元，令人咋舌。

隨後，商家「中致酒譜老酒館」決定中止拍賣，客服人員表示有人惡意加價，「當成一個笑話看就可以了」。阿里拍賣則在微博說明，指發現有用戶涉嫌惡意競拍，導致競拍價格已遠超估值，引起網民熱議。

其實，競拍之所以如此瘋狂，是因為競拍成功後，毀約的代價只是2000元保證金，若關注拍賣商家的淘寶店鋪，更可以免繳保證金，幾乎為零的毀約代價猶如一個巨大的漏洞。

最終周二（17日）下午，商品重新上拍，直到周五（20日）晚11時59分59秒結束。今次加價幅度和起拍價與第一次一樣，不同的是，保證金從2000元大增至5萬元，免繳保證金的條款亦被取消。截至周二晚上7時，報名者僅有1人，該瓶漢帝茅台酒最終會以多少錢成交仍有待揭曉。

據了解，漢帝茅台酒是貴州茅台酒股份有限公司生產的奢侈酒品種名，於1992年問世，曾在當年法國巴黎舉辦的國際博覽會獲得大獎。其全球僅生產10瓶，在盛裝的酒盒包裝上，龍口內含金珠屬純金製造。

自誕生起，該酒已歷經多次拍賣，除一瓶留存外，其餘九瓶已在香港拍賣，曾在90年代末期拍出100萬港元高價。

2011年，在貴州首屆茅台酒專場拍賣會中，一瓶漢帝茅台酒勇奪「標王」桂冠，由被稱為「中國茅台酒收藏第一人」的趙晨以890萬元拍下，當時後者還認為價格遠低於自己心理價位，「1000萬在一線城市不能買到一套豪宅，卻可以得到世間罕有的酒類珍品，很值得」。

2019年天津秋季糖酒會，漢帝茅台酒再以2800萬至3100萬的估價引發熱議，今次時隔3年，起拍價已近4000萬元，反映近30年，拍賣價格已上漲45倍。