內地男星核酸檢測插隊致歉　稱「腳傷」難平眾怒　曾多次失言惹議

26歲男星任豪因長相帥氣人氣高但卻多次失言、被爆劈腿惹議。5月18日任豪再被內地狗仔「攝影師劉大錘」爆料做核酸檢測時，不顧長長隊伍，直接插隊，第一次被阿姨擋住，第二次成功插隊後。被排在後面的女生指責。



對此任豪工作室發布聲明說，任豪因拍攝動作戲扭傷腳，所以不便排隊，但狗仔「攝影師劉大錘」之後放出的影片是助理和他一起到排隊現場，任豪隨後再發布微博稱「不找藉口，真誠道歉」。



日前內地狗仔「攝影師劉大錘」爆料男星任豪做核酸檢測時插隊。任豪工作室則解釋，流傳的影片是發生在4月16日任豪拍戲的地方，當時官方進行臨時的PCR檢測，任豪因拍攝動作戲扭傷腳不便排隊，「團隊工作人員先行前往現場做完核酸檢測後，返回核酸隊伍中，通知任豪到達檢測點進行檢測。」澄清是由工作人員代排，並非插隊。

但隨後「攝影師劉大錘」再次放出影片顯示助理是跟任豪一起出現在排隊現場，任豪一開始試圖插隊被阿姨阻擋，第二次順利插隊卻被排在後面的女生斥責，隨後任豪則在微博發文致歉。

據了解，任豪從內地選秀節目《創造營2019》發跡，是偶像限定團「R1SE」的成員，但出道後多次爆出失言、戀愛劈腿等風波。去年4月14日，藝人任豪就日本政府將福島核廢水排入大海一事，在社交網絡發表言論指，「希望中國幫助日本在福島核電站建『更大的罩子』，封閉該地區為核廢水處理廠」，引發熱議。

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任豪當時的言論更被公安部新聞中心、公安部治安管理局官方微博「中國警方在線」發文點名批評稱，「事關國家安全的事不容抖機靈，否則脫粉肯定不可避免」，並配圖「好好學習，天天向上」。