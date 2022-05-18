澳門雙屍案｜疑犯攔車問路被市民舉報　警到場時大啖食飯畫面曝光

澳門路氹美獅美高梅酒店一房間5月7日發現兩具全裸女屍，調查相信2人遭浴袍腰帶勒斃。澳門司警相信疑犯潛逃往內地。5月17日，湖南刑偵發布消息，疑兇因攔車問路，暴露行蹤。結束他10天的逃亡生涯。被捕時，趙某龍正在農家門前大口吃飯，被市民指認警方到場時，他仍面不改色。



據內媒《上游新聞》報道，湖南當局早前曾懸紅達5萬元人民幣緝兇，對於舉報的市民，當地民警說不會舉辦公開頒獎儀式，「我們要給舉報人保密的。沒有說必須要公佈結果，我們只要兌現就可以了。」



澳門司警17日於記者會上交代案情，被捕34歲姓趙男疑犯為內地居民，持往來港澳通行證，他於今年4月尾前往澳門，期間曾租住多間澳門及路氹酒店，至5月5日，疑犯刻意租用他人登記的涉事酒店房間，5日晚上9時許，誘騙第一名女子上酒店房換錢。

消息指，5月6日凌晨1時許，疑犯劫殺「換錢黨」女子掠得60萬港元後，到路氹酒店附近賭場將懷疑贓款換成籌碼賭錢，其後全數輸光。至凌晨4時許，疑犯於酒店大堂帶第二名女死者到酒店房，其後疑犯於約2小時後步出房間，乘的士離開現場。同日上午七時三十五分經關閘口岸離澳，潛逃內地。

5月7日凌晨，湖南刑偵微信公眾號通報，外省發生一起命案，隨後犯罪嫌疑人趙某龍（男，33歲，黑龍江人，尋釁滋事前科人員）逃竄至湖南。隨即，湖南省公安廳刑偵總隊組織全省警力進行攔截抓捕，懷化市、洪江市兩地黨委政府調集3000多名幹部、群眾和700多名警力對其進行合圍搜捕。

湖南省公安廳更發布懸賞通告動員群眾舉報。通告中開出懸賞，凡提供線索、協助抓獲者獎勵人民幣三萬元；直接抓獲犯罪嫌疑人者獎勵人民幣五萬元，警方為提供線索者嚴格保密。



內媒《上游新聞》報道，5月17日7時20分，民警接到群眾舉報，稱在懷化洪江市塘灣鎮中山村某路段有一名穿迷彩服男子攔車問路，與通緝犯趙某龍高度相似。接報後，民警迅速趕往現場進行搜捕，經過20多分鐘的搜索，7時48分在塘灣鎮中山村一農戶家門前將趙某龍擒拿歸案。

從現場曝光短片來看，被捕時趙某龍正在農戶家門口吃飯，對於舉報市民跟警方說「就在這裡」時，他也面不改容的大口吃飯。經審訊，趙某龍對其違法犯罪事實供認不諱。

對於舉報趙某龍的市民，湖南警方強調會兌現獎金，但會為提供線索者嚴格保密。《上游新聞》記者詢問是否會搞一個頒獎儀式？警方回應「不存在頒獎儀式，我們要給舉報人保密的。沒有說必須要公佈結果，我們只要兌現就可以了。」