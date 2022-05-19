Benz車Cam曝女友曖昧通話　男子原諒後再蒙羞　起訴追回10萬財物

江蘇32歲的曾先生將價值50多萬元（人民幣．下同）的平治私家車借給女友開，未料車Cam記錄下女友與其他男子的曖昧通話，他選擇原諒後不久，又透過車Cam發現女友向閨蜜罵他「有病」，遂憤而分手訴至法院。

5月18日，經法院調解，女方向男方返還10萬元左右的財物。



曾先生表示，2020年11月9日，他認識了比他小5歲的文小姐，經介紹後雙方開始交往。曾先生家在江蘇，但人在上海從事房地產行業，收入可觀，2020年7月購置了一輛價值50萬元左右的平治私家車。雙方微信聊天記錄顯示，文小姐會發一些奢侈品包的圖片和連結，曾先生有時也會主動為其購買物品，有的手袋價格高達一兩萬元。

曾先生說，為了方便文小姐出行，從去年3月開始，他便主動將剛買半年的平治車給文小姐開。只有車需要保養的時候，他才偶爾將它開回上海購車的車行做保養。

男子借給女友的Benz汽車。（極目新聞）

今年春節，曾先生從上海回江蘇過年，雙方都拜見了父母。曾先生說，大年初六，他拜年時陪文小姐的父親喝了點酒，當晚文小姐開著車將他送回家。第二天，因為車子輪胎扎到釘子，他到修理廠處理時調看了車Cam，這才發現了文小姐與其他男子的曖昧通話。

通話中的男子說：「寶貝，真的很想你……」，文小姐說「我也想你」，並關心男子的飲食起居，還說過幾天去看他。男子還說：「雙方明明相愛為何卻不能在一起，是有什麼事情隱瞞嗎？」文小姐則要求對方給她一定的時間。

「第一次見面，感覺她工作能吃苦，長相也美麗。」曾先生說，他跟文小姐相處一年左右，感覺她很保守，因為他平時每月回江蘇兩次左右，交往一年兩人見面次數總共也才20次左右，兩人不是很親密，從來也沒有說過「我想你了」之類的話，也沒有提出過其他非分之想。聽到她跟別的男人說如此曖昧的話，他一下子懵了。

女友向他索要手袋。（極目新聞）

曾先生說，他向文小姐說明曖昧通話的事後，對方坦白並道歉，當場刪掉了通話男子的微信，並稱對曾先生只是喜歡，問他還要不要繼續交往。曾先生當時覺得投入的感情和錢物較多，於是就選擇了原諒，雙方決定再繼續交往一段時間看情況。

「今年3月中旬我打電話，電話裏明明是在外面的聲音，她卻說在家裏」，曾先生說，3月13日，他因此專程回到江蘇，用另一把車鑰匙打開車，調看了車Cam，還發現文小姐和閨蜜在車裏說他壞話：「老打電話，煩死了！」、「聊什麼聊，真的是有病」。

於是，曾先生提出分手，並要求文小姐返還談戀愛期間他所付出的財物，但兩人未達成一致。今年4月，曾先生將文小姐告上法庭。江蘇當地法院5月16日出具的《民事調解書》載明，曾先生訴文小姐贈與合同糾紛一案，於2022年4月19日立案後，依法適用簡易程序公開審理。

曾先生提出的訴訟請求包括，被告返還原告財產26萬元，並賠償原告精神損害撫慰金2萬元；以26萬元為基數，自2022年3月18日起以全國銀行間同業拆借中心公布的貸款利率LPR計算逾期利息至實際清償之日；訴訟費、保函費、保全費由被告承擔。

經該院主持調解，當事人自願達成如下協議：文小姐於2022年5月25日前，返還曾先生現金32285元；返還曾先生以下物品：1、某品牌包一個（購買價17900元）； 2、某品牌鞋一雙（購買價7200元）； 3、某品牌包一個（購買價1980元）；4、某品牌吹風機和Dyson牌吸塵器各一部（購買價7680元）； 5、某品牌電動車一輛（購買價3230元）；6、某品牌包一個（購買價19500元）；7、某品牌項鏈一條（購買價16300元）。

原、被告之間的糾紛在本案一次性了結。本案受理費5500元，減半收取計2750元，保全費1820元，合計4570元，由原告負擔。

「追回的現金和物品，總價值才10萬元左右。」曾先生稱，交往一年多，他投入了30萬元左右，訴狀裏提到的26萬元是有記錄的，還有他曾給過文小姐2.5萬元的現金，還有汽車油卡1.5萬元，因為對方不承認，沒有證據，無法認定。

「這裏面包括了贈予、彩禮、借錢等多重關係。」為曾先生代理此案的王律師說，比如逢年過節轉賬的520和1314元等許多錢和物屬於贈予，原則上所有權已發生轉移是可以不返還的，法官做了許多工作，如今能夠追回10萬元的錢物，已經是最好的結果了。

女方代理律師稱糾紛已了斷

「其實，我對法院的調解結果也沒有異議，主要是心裏有氣，希望對方能夠道歉。」曾先生說，看到車Cam裏文小姐和閨蜜罵他，他十分氣憤，「不喜歡可以直接說分手嘛，還一邊開著我的車一邊罵我，良心上過得去嗎？」

就曾先生所述相關情況，文小姐的委託訴訟代理人張律師認為，既然此事法院已經調解完畢，從下發調解書之時起，雙方的糾紛就已經徹底了斷，曾先生就沒必要又要求道歉，繼續糾纏。之前曾先生還在社交平台上發過相關內容，文小姐報了警，公安機關已經多次打電話要求曾先生刪除，若再有其他侵犯名譽權的行為，造成影響和損失的，文小姐將採取法律手段追究曾先生的責任。

在要求道歉這個問題上，曾先生還聯繫過文小姐的表姐周女士。周女士在微信上回覆：「她的一些行為確實有問題，但是你卻成功地將一個受害者演變成了一個過錯方，有怨氣你就要報復嗎？你的報復方式違法了你知道嗎？就你對她造成的種種傷害，她可能這輩子都不想見到你，你還想著讓她給你道歉，不知道你是怎麼想的？」

「她當然應該道歉。」曾先生的委託訴訟代理人王律師表示，女方有男朋友，卻帶著目的性和曾先生交往。這次打官司的案由是「贈予合同糾紛」，屬於民事經濟糾紛，追回了部分錢物。但賠禮道歉是屬於人格權糾紛，如果曾先生另案起訴，他還可以幫忙代理。