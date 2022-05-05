上海居委幹部索要翡翠作「抗疫物資」　居民不堪其擾自砸Benz洩憤

內地網民5月3日發文指，上海浦東新區三林鎮三林三居的居委幹部朱彩鳳，向小區居民鍾先生索要收藏的翡翠平安扣作為「抗疫物資」，並要求捐贈給自己。鍾先生不堪其擾砸自己的平治（Mercedes Benz）私家車發洩。發文的網民據指是鍾先生的友人。有網民表示，當地紀委已經於昨日（4日）下午介入。

三林鎮黨委政府5日宣布與朱彩鳳解除勞動關係，三林鎮監察辦並對朱彩鳳予以政務立案調查。



5月3日下午，浦東三林三居小區，一男子揮錘砸向一輛黑色平治私家車。目擊者正待報警，認出砸車者竟是車主本人，也是疫情期間，小區內小有名氣的愛心人士鍾先生，他反常舉動，引起鄰里關注。

鍾先生是翡翠收藏者，也是位長期熱心公益、致力慈善的愛心人士。本次封控前，他主動向居委捐贈800個口罩。三月底，浦東封控，鍾先生積極聯絡社會關係，購買100套強生公司（Johnson & Johnson）防護服、鞋套、面罩等裝備，捐贈給居委會。另外，鍾先生也為樓裏每戶居民分別捐贈價值百元（人民幣，下同）的蔬菜和1.5公斤雞蛋，緩解鄰里們的實際困難。

鍾先生幾番善行，尚未得到當地居委街道等相關部門的宣傳褒揚，卻先引起居委幹部朱彩鳳的「特殊」關注。4月25日，朱女士開出極低價，欲購買鍾先生的翡翠平安扣。鍾先生婉拒後，朱女士連番表示，對於鍾先生為居委和居民捐贈的食品和防疫物資，「看不上」、「不喜歡」、「沒興趣」，要求鍾先生居委捐出翡翠平安扣作為防疫物資。

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此後直至鍾先生憤而砸車的9日期間，朱女士多次糾纏不休，時而以支持居委工作入手、時而談友情，要求鍾先生把翡翠平安扣交贈其個人。

文章指，鍾先生長期身患抑鬱症，一直需要通過藥物控制，該居委幹部對此知情。然而這位居委幹部對他的所作所為，鍾先生至今都無法接受。

由於近期持續的憤懣焦慮、不堪其擾，鍾先生不得不加大了抗抑鬱藥的劑量。5月3日上午在被幹部朱彩鳳持續凌迫、索要翡翠後，鍾先生下午發現自己的抗抑鬱藥已所剩無幾。他想到自己在封控期間因情況特殊難以取得抗抑鬱藥，情緒崩潰，持錘砸向自己的平治車發洩。



5月5日，三林鎮黨委發布情況通報指，經調查，三林新村第三居委會幹部朱彩鳳利用工作便利，假借抗疫捐贈之名反覆糾纏小區居民，以達到其低價甚至無償佔有私有視品的目的，造成惡劣影響。經三林鎮黨委研究，決定按程序解除其勞動關係，三林鎮監察辦對朱彩鳳予以政務立案調查。

當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，這就導致民間防疫人員質素不一，甚至濫用公權力的極端防控事件。（美聯社）

鍾先生的友人、發文的網民爆料朱彩鳳惡行後提到，上海疫情至此，即便有個別基層工作者行為不端，即便從傳媒上得知一些不和諧現象，「人們依然堅信，大部分基層工作者始終在潛心付出，構建著這個城市基層的溫度、寬度、厚度」。

網民批評，朱女士的行徑可鄙、可恥、可悲。有內地網民稱：「習近平總書記所強調的：時刻自重自省，嚴守紀法規矩，扣好廉潔從政的『第一粒釦子』，卻比不過這位居委幹部朱女士眼中的翡翠平安扣。」